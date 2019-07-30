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Nüfusun 70 bine çıkması bekleniyor... 'Yola çıkmayın' uyarısı yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Kurban Bayramı tatili yaklaşırken otellerde doluluk oranı, şimdiden yüzde 100'lere ulaştı. Datça'da tatil planlayanlara, 'Rezervasyonlarınızı yaptırmadan yola çıkmayın' uyarısı yapıldı.

Nüfusun 70 bine çıkması bekleniyor... 'Yola çıkmayın' uyarısı yapıldı
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Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkan Yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, yaz aylarına denk gelen bayram tatillerinde turizmin çok yoğun geçtiğini söyledi. Datça'da, temmuz ayının 15'inden ağustosun sonuna kadar bütün otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığını kaydeden Sancakdar,
"Bayram süresince Datça'da yer bulmak çok zor. Bayramda Datça'ya gelecek olan misafirlerimiz, kesinlikle rezervasyonlarını yapmadan yola çıkmasınlar; çünkü 22 bin 261 olan Datça nüfusunun bugünlerde ve bayramda 65- 70 bin kişilere ulaşması bekleniyor" diye konuştu.

Datça'nın var olan hizmet kapasitesinin bayramlardaki yoğunluğu kaldıramadığını da belirten Sancakdar, "Geçen yıl bayram tatilinde yaşanan sıkıntıların tekrarlanmasını istemiyoruz. Geçen sene rezervasyon yaptırmadan tatile gelenler, çok büyük sıkıntılar yaşadı. Datça kıyıları, hoş olmayan görüntülere sahne oldu" dedi.

9 günlük bayram tatillerinde, sadece Datça'da değil başka sahil beldelerinde aynı sıkıntıların yaşandığını belirten Bülent Sancakdar, "Altyapı kapasitemiz nedeniyle gelecek misafirlere dört dörtlük bir hizmet verebilmek çok zorlaşıyor. Temennimiz o ki 9 günlük bayram tatilleri yerine turizmi 120 hatta 150 güne yayabilmek. Bunu gerçekleştirebilirsek tatilciler de işletme sahipleri de mutlu olacak. Datça'nın yerleşik düzende oturan insanları, esnafı rahat edecek" diye konuştu.

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Muğla DatçaTurizmDatça Doluluk OranıKurban Bayramı Tatili
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