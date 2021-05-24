Ödüllü otel kapılarını açtı

Yeşil ve mavinin buluştuğu Marmaris İçmeler'de sadece 14 yaş ve üzeri misafirlere hizmet veren Elite World Marmaris Hotel, 1 Haziran 2021 tarihinde yaz sezonuna “merhaba” diyor. Elite World Marmaris Hotel, hamam-sauna hizmetlerinin dahil olduğu ücretsiz Fit Life Spa & Health Center konsepti ile sakin bir ortamda tatil yapmak isteyenler tarafından ilk tercih edilen oteller arasında yer alıyor.

Elite World Marmaris Hotel, dünya standartlarında sunduğu konforlu konaklamanın yanı sıra, deniz ve doğa ile iç içe olan huzurlu atmosferi, her şey dahil konsepti ile 1 Haziran 2021 tarihinde yaz sezonunu açıyor.

Hem doğası hem de denizi ile unutulmaz bir tatil yaşamak için mükemmel bir lokasyon olan Marmaris İçmeler’de bulunan Elite World Marmaris Hotel; 93 konforlu deluxe odası, ücretsiz yüksek hızlı internet hizmeti, hamam-sauna hizmetlerinin de dahil olduğu ücretsiz Fit Life Spa & Health Center konsepti ile sadece 14 yaş üstündeki yetişkin misafirlerini ağırlıyor. FIT & LIFE konsepti ile açık yüzme havuzu, Osmanlı hamam kültürünü yaşatan Türk hamamında kese ve köpük masajları, sağlıklı içecekler sunan vitamin bar; misafirlere sunulan seçkin hizmetler arasında yer alıyor. Elite World Marmaris Hotel’in konukları otelin çevresinde yer alan paraşüt, safari gibi heyecanlı aktiviteleri deneyimlerken; bilardo, masa tenisi, langırt gibi oyunlarla da keyifli vakit geçirebiliyor. Ayrıca Elite World Marmaris Hotel’ de plaj ve havuzda şezlong, minder, şemsiye ve havlu her şey dahil konsepti içerisinde sunuluyor.

“5 yıldızlı en iyi üç otel arasında yer alıyor”

Mimarisi ve modern iç dekorasyonu ile bölgenin en lüks ve yeni otellerinden biri olarak dikkat çeken Elite World Marmaris Hotel 2020’de dünyanın en çok kullandığı tatil sitelerinden olan Travelmyth tarafından “Marmaris’in 5 Yıldızlı En İyi Üç Oteli”, Otelz tarafından Müşteri Memnuniyet Ödülü ve Hotels.com tarafından “Loved by Guests” ödüllerine layık görüldü. 2016 yılında da Tripadvisor tarafından Türkiye’nin en iyi 25 oteli arasında 7. sırada bulunan Elite World Marmaris Hotel, 2017 yılında ise Expedia tarafından seçilen ‘Her şey Dahil’ kategorisinde dünyanın ilk 100 oteli arasında yer aldı.

Hijyenik ve güvenli bir tatil için Elite World CARE

Elite World Hotels zincirinde yer alan tüm oteller, güvenli turizm sertifikasına sahip olup, yüksek önlem ve güvenlik tedbirleriyle hizmetlerini sürdürüyor. Elite World CARE (Covid-19 Anti Risk Ekibi) adındaki uzman ekiplerle aktif bir şekilde denetleme ve değerlendirmeler sürekli devam ediyor. Konforlu ve güvenli bir tatil için her detayın titizlikle düşünüldüğü Elite World Otelleri’nde misafirler yüzde 50 doluluğu aşmayacak şekilde geniş ve hijyenik alanlarda sosyal mesafeye dikkat ederek ağırlanıyor.