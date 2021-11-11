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Ödüllü otelin müdürü oldu

Uzun yıllar boyunca başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Four Seasons Hotels Istanbul Yiyecek İçecek Kıdemli Direktörü Serap Akkuş, Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet’in Otel Müdürlüğü görevine getirildi.

Ödüllü otelin müdürü oldu
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Uluslararası lüks otelcilik sektöründe, yeme içme alanında 30 yılı aşkın deneyimi ile başarılı çalışmalara imza atan Serap Akkuş, yenilenme çalışmalarının ardından Nisan 2022’de kapılarını yeniden açacak olan ve birçok ödülün sahibi olar Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet’in yeni Otel Müdürü oldu.

Serap Akkuş’un başarılı kariyeri, 1996 yılında, Four Seasons Hotel Sultanahmet’in açılış ekibine Restoran & Bar Müdür Yardımcısı olarak katılmasıyla başladı. Otelde görev aldığı 18 yıl boyunca; Oda Servisi Müdürü, Banket Müdürü, Yiyecek ve İçecek Müdür Yardımcısı, Yiyecek ve İçecek Müdürü ve Yiyecek ve İçecek Direktörü olarak çeşitli görevlerde bulundu. Ardından 2014 yılında The St. Regis Istanbul’un Yiyecek İçecek Direktörü olarak görev aldı. Başarılı bir açılış süreci ve otelin marka bilinirliğine sağladığı katkıların ardından, 2017 yılında Four Seasons ailesine döndü ve Four Seasons Hotel Bosphorus Yiyecek ve İçecek Direktörü olarak göreve başladı.

İşine olan tutkusu, özverili çalışmaları ve disiplini ile muazzam başarılara imza atan Akkuş 2020 yılından itibaren Four Seasons Hotel Bosphorus ve Four Seasons Hotel Sultanahmet’ten sorumlu Yeme İçme Kıdemli Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

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SERAP AKKUŞFOUR SEASONS HOTEL SULTANAHMET’E OTEL MÜDÜRÜİçecek Kıdemli Direktörü Serap Akkuş
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