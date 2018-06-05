Oraya yılda 4,5 milyon turist bekleniyor - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "Biz sadece kuledeki restoran ve seyir terası marifetiyle yılda 4,5 milyon misafiri ağırlamayı hedefliyoruz" - "İnşaat anlamında fiziki ilerlememiz şu an yüzde 75 seviyelerinde" - "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki kulenin şu anda inşaat olarak tamamı bitti ve 387 metrenin tamamı bitmiş durumda. Şimdi dış giydirmeyi yapıyoruz" - "İstanbul'a bir asır boyunca en az, hizmet edecek bir yapı yapıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir risk almamız söz konusu değil. Herhangi bir şeyi gözden kaçırma lüksümüz yok"

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaat anlamında fiziki ilerlemesinin şu anda yüzde 75 seviyelerinde olduğunu belirterek, "Biz sadece kuledeki restoran ve seyir terası marifetiyle yılda 4,5 milyon misafiri ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunan Arslan, projeye ilişkin gazetecilere bilgi verdi.



Kulenin İstanbul’un en yüksek noktalarından Küçük Çamlıca tepesine inşa edildiğini hatırlatan Arslan, "Kuracağımız bu kuleyle biz İstanbul’u, kulelerin oluşturduğu görüntü kirliliğinden kurtarmış olacağız. Bunun yanı sıra da İstanbul’un silüetine değer katacak bir eser kazandırmış olacağız." diye konuştu.



Kulenin faaliyete girmesiyle beraber TV ve radyo yayınlarının kalitesinin artacağını belirten Arslan, şunları kaydetti:



"İnşaat anlamında fiziki ilerlememiz şu an yüzde 75 seviyelerinde. Kule, bulunduğumuz nokta olan denizden 218 metrelik kotta başlatıldı ve 369 metre kulenin toplamı olmak üzere, 18 metre de yerin altında olmak üzere 387 metreden oluşuyor.

Bulunmuş olduğumuz yaklaşık 10 bin metrekarelik inşaat alanına ilave olarak 20 bin metrekare daha, bir de etraftaki peyzaj ve düzenleme yapacağımız alanı düşünürseniz toplam 30 bin 150 metrekare alan üzerinde kule ve kulenin etrafındaki peyzaj alanı dahil bir alan üzerine kurmuş olacağız. Kulemiz 4 kat yer altında olmak üzere 49 kattan oluşmakta ve kulenin her iki tarafında panoramik asansörlerimiz olacak. Bu asansörler de saniyede 2,5 ila 3 metre arasında bir hıza sahip olacak. Daha önce de sizlerle paylaşmıştık, kulemizin 2 katında seyir terasları olacak. Bunlardan birisi 33. kat, birisi 34. kat olmak üzere… Zeminden 148,5 metre ile 153 metre kotlarında iki seyir terasımız olacak."

- "Misafirlerimiz İstanbul manzarası eşliğinde yemek yeme şansına sahip olacak"





Ahmet Arslan, kuledeki seyir teraslarının İstanbul’u ziyarete gelen yerli ve yabancı turisti ağırlayacağını belirterek, "Ziyaretçiler, seyir teraslarından İstanbul’u gözlemleyebilecekler. Ayrıca 39. ve 40. katlardaki 175,5 ve 180. metrelerimizde de iki restoranımız olacak. Buralarda da misafirlerimiz İstanbul manzarası eşliğinde yemek yeme şansına sahip olacaklar." diye konuştu.



Panoramik asansörler sayesinde misafirlerin yukarı çıkıp aşağı inerken 180 metre boyunca 45 derecelik açıyla tarihi yarımadayı, Karadeniz’i ve İstanbul’u seyredebileceğini bildiren Arslan, şöyle konuştu:



"Biz sadece kuledeki restoran ve seyir terası marifetiyle yılda 4,5 milyon misafiri ağırlamayı hedefliyoruz. Dünyada, malumunuz, o anlamda örnek olan pek çok proje var. İnsanlar sadece onları görmek ve onlar marifetiyle şehri yukarıdan görmek adına turistik seyahatler yapabiliyorlar. Biz hem iç turizm anlamında hem de dış turizm anlamında ciddi sayıda misafir ağırlamayı bekliyoruz."





- "İnce işçilikler ve işler bu sene içerisinde inşallah bitecek"





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi verirken, aşağıda inşa ve montaj edilen parçaların yukarıya çıkarıldığını söyledi.

Kış döneminde rüzgar hızının yüksek olması nedeniyle çalışmaların yavaşladığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Memnuniyetle ifade etmek isterim ki kulenin şu anda inşaat olarak tamamı bitti ve 387 metrenin tamamı bitmiş durumda. Şimdi dış giydirmeyi yapıyoruz. Dış giydirmeyi yaparken de en üstten başlamak üzere, şu anda kulenin hemen etrafına sarılmış halka şeklinde konstrüksiyon ki 4 kattan oluşmakta. Biz bu 4 katı K1 bloğu diye yapacağız ve bunun tamamını yukarıya, en tepeye taşımış olacağız ve tepede montajını yaptıkça, şu anki beton bloklarımızın üzerinde bulunan çelik plakalar var. Bu konstrüksiyonu yukarı taşıyınca o çelik plakalara montajını yapacağız ve sonra bir sonraki bloğa geçeceğiz. O da 3 kattan müteşekkil K2 bloğu… Onu da yine aşağıda kulenin etrafında bir bilezik gibi yapıp yukarıya çekeceğiz, K1 bloğuna monte edeceğiz.



Sonra yine 4 kattan oluşan K3 bloğu... En son da K4 dediğimiz ve 5 kattan oluşan bloğu da yukarıya çektiğimizde kulemizin çevresini sağlayan o görüntüyü tamamlamış olacağız. Ardından ince işçilikler ve işler bu sene içerisinde inşallah bitecek. Hedefimiz, bu sene içerisinde tamamını bitirmek ve buradan radyolarımıza, televizyonlarımıza hizmet vermek, diğer antenleri kaldırarak görüntü kirliliğinden kurtulmak."





- "Aynı anda birçok işi yapalım' deme şansınız yok"





Ahmet Arslan, projenin zorlu bir yapısı bulunduğunu ifade ederek, "Gerçekten zor bir inşaat... Sabır gerektiren, etap etap ilerlemeyi gerektiren bir iş... Bir işi bitirmeden bir sonraki etaba geçemiyorsunuz. Yani 'aynı anda birçok işi yapalım' deme şansınız yok. Dolayısıyla sabırla ve özenle yapıyoruz. Çünkü İstanbul’a bir asır boyunca en az, hizmet edecek bir yapı yapıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir risk almamız söz konusu değil. Herhangi bir şeyi gözden kaçırma lüksümüz yok. Gerçekten özenle yapıyoruz ve inşallah bu sene içerisinde hizmete vermiş olacağız." şeklinde konuştu.

Hedeflerinin ülke olarak sayısal yayıncılığa geçmek olduğunu belirten Arslan, "Sayısal yayıncılıkla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sayısal yayıncılığa geçtiğimiz zaman da Çamlıca’daki bütün TV ve radyo vericilerini burada, yaptığımız kulede toplayabilir ve hepsine hizmet verebilir olacağız. Bunu da özellikle vurgulamak isterim." dedi.

