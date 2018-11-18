Ordu Valisi Yavuz: Hedef, 5 yıl içinde Ordu’da 3 milyon turist

Gelecek Turizmde kapsamında gerçekleşen Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak Projesi ile ilgili çalışmaları yerinde görmek için bölgeye gelen TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem öncülüğündeki heyet, acentelerle arama toplantısı ve ildeki potansiyele ilişkin incelemelerinin ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti.

Yapılan çalışmalardaki beklentileri, tespitleri, sorunları ve çözüm önerilerini aktaran Erdem “Potansiyelden bahsediyoruz, ama bunu planlayarak, koruyarak ekonomik hale getirmezsek sonuç alamayız. Karadeniz Havzası’nda planlı bir turizm kalkınmasına geçilmesi şart” dedi. Ordu Valisi Seddar Yavuz ise, beklentileri ve talepleri aldıktan sonra, altyapı çalışmaları ve yeni projeler konusunda açıklamalarda bulundu. “Turizm hobi mi, sektör mü karar vermeliyiz. Şelaleye yol yapıp insanları ulaştıralım, ama orada da insani ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri verelim. Ben Vali olarak hobiyle uğraşamam. Bu nedenle, ili ve turizmi kalkındıracak hamleler içerisindeyiz” dedi. Ordu’nun kısa süre içinde 900 bin turisti yakaladığını, geçen yıla oranla yabancı turist sayısındaki artışın da yüzde 55 olduğunu belirten Vali Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Yine geçen yıla oranla yerli turist sayısında da yüzde 23 artış yakaladık. 5 yıl içinde, 500 bini yabancı olmak üzere 3 milyon turist Ordu’nun hedefidir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Ordu, bilim, tarıma entegre sanayi, tarım ve turizm dörtlüsüyle kalkınacak. Bir taraftan yaşlanan fındık ağaçlarımızın rehabilitasyonu, diğer taraftan turizmdeki alt yapı sorunlarımızı giderme hamlesindeyiz. Ayrıca yeni projeler de kapıda. Mesela daha önce Uşak’ta Vali olarak uygulamasını yaptığım cam terasın bir örneğini Ordu’da yapacağız. Sadece bu yolla gelecek ekstra 500 bin turist olacak. İşin özü biz Ordu’yu gelip geçilen değil, daha çok vakit harcanan, hatta konaklanan bir turizm ili haline getireceğiz. Ama önce Ordu’yu hazırlamalıyız. Tanıtımını yaptık ve turisti getirdik. İstediğini veremez ve onu mutlu gönderemezsek, yapılan tanıtım da boşa gider.”