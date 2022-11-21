Otel ekipmanları için buluşuyorlar

Anfaş Hotel Equipment> - 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve Anfaş Food Product - 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan HOTED Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları başta olmak üzere, tüm Türkiye genelindeki Housekeepıng derneklerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler için ilk toplantı Side Otium Family Club Marine Beach Otel’de yapıldı.

Toplantıya HOTED’in kurucusu onursal başkanı ve başdanışmanı Hakan Halit Yeni, Anfaş Fuarcılık danışmanı Hakan Biricik, satış müdürü Gökhan Küreli ve yurtiçi ziyaretçi temsilcisi Büşra Özdemir katıldı.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Yeni; ‘’ Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği olarak, üyelerimizi ve meslektaşlarımızı mesleğimizle ilgili turizm sektöründe değişen ve gelişen yeniliklerden haberdar etmek, yeni kaynak ve teknolojilerden yararlandırmak adına Türkiye’nin en büyük, en çok ziyaret edilen dünya markalarının ve ülkemizin en iyilerinin bir araya geldiği fuar olma özelliğine sahip olan, HOTED camiası ve HK camiasının buluşma noktası olarak gördüğümüz 33. Anfaş Hotel Equipment fuarında dostlarımızla, çözüm ortaklarımızla ve camiamızın değerli mensuplarıyla bir kez daha buluşmak için gün sayıyor ve heyecanla bekliyoruz. ‘’

’’ Kat hizmetleri ( Housekeeping ) camiasını temsilen, sektördeki çözüm ortaklarımızla ve turizm camiasının saygıdeğer mensuplarıyla evimiz, buluşma noktamız olarak adlandırdığımız Antalya Anfaş’ta bir kez daha buluşmak için geri saymaya başladık bile. Ülkemizin dört bir yanındaki Hk derneklerimizle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hep birlikte yeniliklerle yeniden orada olacağız.

Bugün burada 17 - 20 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ülkemizin en büyük fuarı için ilk toplantımızı yaptık. 9. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatlarımız dahil, gerçekleştireceğimiz tüm etkinlikler için çalışmalarımızın startını vermiş bulunuyoruz. Ayrıntıları ve detayları yakında tüm sosyal ağlarımızdan yayınlayacağız’’ dedi