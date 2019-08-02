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Otelciler uyardı: Rezervasyonsuz gelmeyin

Kurban Bayramı öncesi turistik lokasyonlarda hareketlilik var. Antalya'da oteller neredeyse doldu. 1 milyon turistin beklendiği İzmir Çeşme'de ise işletmeciler, "Bayramda rezervasyonsuz gelmeyin" uyarısı yaptı.

Otelciler uyardı: Rezervasyonsuz gelmeyin
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Rezervasyonlar şimdiden yüz güldürdü. Turizmin başkenti Antalya'da oteller bayramda neredeyse yüzde 100 dolu olacak.

Kurban bayramının yaz sezonuna denk gelmesiyle kentte hem yerli hem de yabancı turist sayısında ciddi yoğunluk bekleniyor. Özellikle Rus turist sayısında belirgin bir artış var.

Bayramda yoğunluğun beklendiği bir başka nokta ise İzmir Çeşme. Yaz sezonu nedeniyle yüzde 80 doluluğa ulaşan ilçede bu oranın bayramda yüzde yüze çıkması bekleniyor.

1 milyonu aşkın turistin gelmesini bekleyen çeşmeli işletmeciler, tatilcilere "rezervasyonsuz gelmeyin" uyarısında bulundu.

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TurizmOtelOtel RezervasyonKurban Bayramı
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