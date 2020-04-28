Otellerdeki ‘hijyen’ standartlarını yeniden tanımlıyor

Hilton, dünya genelindeki tesislerinde uygulamak üzere, sektörde hijyen konusundaki standartları yeniden tanımlayan bir hijyen ve temizlik programını başlattığını duyurdu. Hilton, konaklama sektöründe bir ilk olan bu programda Lysol ve Dettol gibi temizlik ürünlerinin üreticisi Reckitt Benckiser ve dünyaca ünlü sağlık kuruluşu Mayo Clinic’le iş birliği yapıyor.

HiltonCleanStay, halihazırda dünya genelinde en yüksek hijyen standartlarını gözeten ve ticari dezenfeksiyon uygulamaları çerçevesinde hareket eden Hilton için yeni dönemin değişen hijyen ihtiyaç ve talepleri için bir derinleşme programı niteliğinde.Hilton’un dünya genelindeki 6100 tesis ve 18 markası tarafından uygulanacak olan program, misafirlerin konaklama deneyimlerini tesise girdikleri andan, konaklamanın sonuna kadar geçen tüm süreçlerde gönül rahatlığıyla yaşayabilmeleri için tasarlandı.

Hilton, bu süreçte tesislerdeki temizlik uygulama ve hizmetlerinin kurgulanmasında Reckitt Benckiser’in küresel know-how ve bilimsel yaklaşımlarından faydalanırken, temizlik ve dezenfeksiyon protokollerinin yeninden yazılmasında ise Mayo Clinic Enfeksiyon Koruma ve Kontrol ekibiyle birlikte çalışacak. Hilton, Mayo Clinic’in tıbbi ve teknik uzmanlarının da yardımıyla temizlik protokollerini yeniden oluşturarak, hastanelerdeki hijyen uygulamalarını odalarına adapte edecek. Mayo Clinic Covid 19’la Savaş Ekibi ileri teknoloji uygulamalar hakkında bilgiler paylaşırken, ilgili eğitimlerin geliştirilmesi konusunda da Hilton’a birebir destek verecek.

Program dahilinde restoranlardan, spor alanlarına, odalardan ortak kulanım alanlarına kadar her mekanda temizlik ve hijyen yeniden tanımlanacak. Hilton CleanStay, Covid 19 döneminde yeniden şekillenen tüketici beklentilerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilirdi. Araştırmalar seyahatlere yeniden başlanması döneminde hijyen ve temizliğe ilişkin uygulamaların tüketiciler için en kritik nokta olduğunu ortaya koyuyor.

Hilton’un Başkan ve CEO’su Chirstopher J. Nassetta, programla ilgili yaptığı değerlendirmede “Misafirlerimizin ve ekip arkadaşlarımızın güvenliği bizim her zaman en önemli önceliğimiz oldu… HiltonCleanStay, son aylarda üzerine çalıştığımız uygulama ve protokolleri daha da derinleştiren, misafirlerimizin onlara sunmakla yükümlü olduğumuz unutulmaz deneyimlere odaklanma fırsatını veren ve aynı zamanda da sektörün ön sathını oluşturan ekip arkadaşlarımızı koruma imkanı tanıyan özel bir program.” şeklinde konuştu.

2020 Haziran’ında devreye alınması beklenen programın detayları halen geliştirilmeye devam ediyor. İlk etapta değerlendirilen önlemlerse şu şekilde:

Hilton CleanStay oda mührü: Oda kapılarına asılacak mühürler, ziyaretçilere yapılan son detaylı temizlik sonrasında o odaya kimsenin girmediğini belirtecek.

10 derin temizlik bölgesi: Odaların elektrik düğmesi, kapı tutacağı, televizyon kumandası ve termostat düğmeleri gibi en fazla dokunulan alanlarına ekstra dezenfeksiyon uygulanacak.

Basılı buklet malzemelerinde değişim: Kalemler, kağıtlar ve basılı misafir yönlendirmeleri kaldırılacak ancak özel talep olması halinde ilgili ziyaretçiyle paylaşılacak ya da süreçler dijital bilgilendirmelerle ilerletilecek.

Spor salonlarına özel dikkat: Otellerin spor alanlarının dezenfeksiyonuna yönelik geliştirilmiş kullanım kılavuzları hazırlanacak. Salonlar gün içinde temizlik için birkaç kez kapanabilecek veya bir defada yalnızca beli sayıda misafir kabul edilecek.

Sürekli ve Sürekli Temizlik: Kamuya açık tüm alanların temizlik frekansı artırılacak.

Ziyaretçilere Dezenfeksiyon Mendili: Otel girişlerinde, asansör girişleri gibi otel içi trafiğin yüksek olduğu alanlara mendiller yerleştirilecek, misafirlerin bu mendilleri kullanımı teşvik edilecek.

Temassız Check-In: Hilton, ödüllü Dijital Anahtar teknolojisinin kullanımını iki katına çıkaracak. Misafirler odalarının tüm check-in işlemlerini Hilton Honors mobil aplikasyonu üzerinden gerçekleştirirken, odaya giriş ve çıkışlarını da temassız olarak gerçekleştirebilecekler. Hilton dijital anahtar yetkinliklerini genel giriş çıkışlardaki ortak kapılar için de artırmaya devam edecek.

Yenilikçi Dezenfeksiyon Teknolojileri: Hilton elektrostatik olarak şarj edilen dezenfeksiyon spreyleri ile yüzey ve eşyaların hijyeni için ultraviyole ışık kullanımı gibi teknolojileri de uygulamaya geçirmek üzere yakından araştırıyor.

Bu yeni temizlik ve hijyen sürecinde Hilton ekiplerine de kişisel koruyucu ekipmanlar tahsis edilecek ve ekip üyeleri kişisel sağlıklarına yönelik ileri düzey eğitimler alacak.