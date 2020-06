Otellerinde en sağlıklı hizmeti verecek

26 Haziran itibarıyla, Dünya Sağlık Örgütü’nün konaklama sektörü ile ilgili direktifleri ve TC. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları ve tavsiyeleriyle yeni döneme hazır olan Elite World Hotels, misafirlerine en sağlıklı, güvenli ve konforlu hizmetleri verecek.

Elite World CARE adını verdikleri 12 kişilik özel ekiplerinin yeni süreçte aktif bir şekilde denetleme ve değerlendirme yapacağını belirten Elite World Hotels CEO’su Ünsal Şınık, bu sayede tedbirlerinin uygulanmasında kolaylık sağlanacağını ve ekibin yapacağı raporlamalarla misafir memnuniyetinin devamlılığı için sürekli iyileştirme faaliyetleri yürüteceklerini açıklıyor. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı bu zorlu dönemi hep birlikte; en kısa zamanda ve mümkün olan en az hasarla atlatılacağına inandıklarını söyleyen Şınık, “Bizim en büyük ve en önemli önceliğimiz hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin sağlığıdır. Elite World Hotels bünyesinde hijyen ve sağlık kurallarına uygunluğun garantisi Elite World CARE’dir. Bu yüzden Elite World CARE logosu gördüğünüz her noktada gerekli hijyen standartlarının sağlandığına güvenebilirsiniz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da otellerimize yapılacak ziyaretlerde her zamanki Elite World misafirperverliği ve titizliğini sunmaya devam edeceğiz. Hazırlanan uygulama setleri ve alınan tedbirlerle ekip olarak misafirlerimiz ve çalışanlarımız için güven, konfor ve temizlik konularında sürdürülebilirliği sağlayacağız. Bütün otel yöneticileri ve çalışanlarımız da alınan tedbirlere ve yeni uygulamalara çok hızlı bir şekilde adapte olarak titizlik ve disiplinle uygulamaya başladı. Ayrıca bu süreçte üyesi olduğumuz Uluslararası World Hotels Collection ile birlikte hareket ederek ‘Because We Care’ – ‘Sizi önemsiyoruz’ sloganımız ve tüm tedbirlerimizle Elite World Hotels olarak yeni dönem tatil konseptine hazırız” diye konuştu.

İlk aşamada 26 Haziran itibarıyla misafirlerini ağırlamaya hazır olan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’un ardından, 1 Temmuz tarihinde Elite World Marmaris ve Taksimdeki Elite World İstanbul açılacak. Zincirin diğer otelleri ise kademeli olarak misafirlerini ağırlayacak. Hizmete girecek otellerinde en üst düzeyde hijyen ve güvenlik tedbirleri uygulayan Elite World Hotels’te tüm departmanlarda alınan önlemlerin yanı sıra otelin her bir köşesi yeni döneme uygun olarak yeniden düzenlendi. Misafirlere ilişkin de bir dizi yeni önlemleri bulunan Elite World Hotels’de konaklayacak misafirlerin güvenli ve konforlu bir tatil yapabilmeleri için her detay titizlikle yeniden düşünülerek oluşturuldu. Otel içinde misafirlerin ve çalışanların uyması gereken sosyal mesafe kurallarını ve önerilerini içeren Elite World Sosyal Mesafe Planı yürürlüğe geçirilerek uygulanmaya başlandı. Bu doğrultuda da resepsiyon, restaurant, asansör, oda ve ortak tuvalet girişlerinde sosyal mesafeyi koruyacak ve misafir iletişiminin sağlıklı bir şekilde yönetilebileceği mesafelerin ayarlanması için gerekli ekipmanlarla hizmet veriliyor.

Elite World Hotels genelinde aldıkları önlem ve tedbirlerden detaylı olarak söz eden Elite World Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, otel girişinde ateş ölçer kullanmak yerine termal kamera ile tarama yaptıklarını söylüyor. Temassız işlemler geliştirdiklerini aktaran Bezaroğlu, “Restaurantlarımızda menülerimizi djital ortama taşıdık. Misafirlerimiz QR kod ile menüye dokunmadan kendi telefonundan sipariş verebiliyor. Temassız ödeme sistemlerini artırıyor,

mobil aplikasyon yazılımlarını geliştiriyoruz” diyor. Tüm çalışanlarına salgın ve hijyen konusunda düzenli ve sürekli eğitimler verdiklerini de dile getiren Bezaroğlu, şöyle devam ediyor: “Hijyen, denetim ve gıda güvenliği konusunda uluslararası firmalarla çalışmaya devam ediyoruz. Dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme şirketi ‘SGS’ ile yaptığımız işbirliğini COVID-19 ile mücadelede önleyici sağlık tedbirleri kapsamında artan yoğunlukta devam ettiriyoruz. Hijyen ve sanitasyon konularında dünya lideri olan ‘Ecolab’in ürünleri, sistemleri, servis ve eğitim programlarını kullanıyor; işbirliğimizi artırarak devam ettiriyoruz. Turizm sertifikası için başvurumuzu yaptık, denetim ve onayını bekliyoruz.”

Elite World otellerinde kapasiteleri yüzde 50 doluluk ile sınırlandırarak misafir ağırlayacaklarını söyleyen Bezaroğlu, bu uygulama ile daha geniş sosyal mesafeli alanlarda daha güvenli ve daha ferah bir tatil ayrıcalığı sunduklarını da belirtiyor.

“Siz Hazırsanız Biz Hazırız” mottosu ile kısa bir molanın ardından yeniden hizmet vermeye hazırlanan Elite World Hotels, tüm tedbirlere ilave olarak misafirlerine özledikleri tatil anlayışını sunmaya devam ediyor. Geniş, ferah yeşil açık alanları; bahçeli, teraslı, açılır camlı odalı restaurant ve cafeleri ile sosyal mesafe kurallarına uygun konforlu hizmet ayrıcalığı sunan Elite World Hotels, üst düzey önlemleriyle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşama dönüş vaat ediyor.