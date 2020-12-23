Palandöken'de tatil kazanma fırsatı

Otellerinde düzenlediği yılbaşı baloları ile misafirlerine keyifli anlar yaşatan Dedeman Hotels & Resorts International, pandemi nedeniyle bu sene yılbaşı gecesi için özel bir kutlama organize etti. DJ Tankut Karakurt tarafından hazırlanan, Spotify müzik platformunda yayınlanacak “MÜZİKLE KAL” yılbaşı parti listesi, herkese keyifli bir gece ve tatil kazanma fırsatı vaat ediyor.

Zor geçen 2020 yılını geride bırakacağımız, pandemi önlemleri ile evlerde kutlanacak yılbaşı gecesi için Dedeman özel bir proje hayata geçiriyor. Bu yılbaşı pandemi nedeniyle sevdikleri ile olamayan herkesi, beğendikleri şarkıyı #müziklekal etiketi ile sosyal medya hesaplarından onlara hediye etmeye ve DJ Tankut Karakurt ile keyifli bir yılbaşı gecesi geçirmeye davet ediyor.

Yılbaşı gecesi için özel olarak hazırlanan “MÜZİKLE KAL” listesine, Dedeman’ın ve DJ Tankut Karakurt’un Spotify ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan link ile kolaylıkla ulaşılabilecek.

Sevdiğin şarkıyı paylaş, Palandöken tatili kazan

Dedeman Müzikle Kal yılbaşı partisi, bir çifte Dedeman Palandöken’de tatil de kazandıracak. ‘Keşke birlikte olsaydık, seni seviyorum, nice yıllar, senin için şarkı tuttum’ gibi tüm dileklerin dile getirileceği paylaşımlar, kış turizminin gözde lokasyonlarından Palandöken’de tatile dönüşecek.

Müzikle Kal Spotify listesini ya da listedeki beğendiği şarkıyı, #müziklekal hashtag ile Dedeman’ı etiketleyerek instagram story’sinde paylaşan ya da @dedemancom instagram hesabından yapılan Müzikle Kal duyurusunun altına arkadaşlarını etiketleyerek onları da eğlenceye davet edenler arasından yapılan çekiliş ile bir çift Dedeman Palandöken’de 3 gece tatil kazanacak. Detaylarını @dedemancom sosyal medya hesaplarında bulabileceğiniz çekilişte, her bir paylaşım bir şans demek olacak.