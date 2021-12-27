Palandöken'de unutulmaz bir kayak tatiline hazırlanın

Sunulan Dedeman kalitesinin yanı sıra lokasyonu nedeniyle de yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihlerinden olan Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge, misafirlerine Erzurum'un güneyinde bulunan, 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken’de eşsiz bir tatil imkânı sunuyor. Kış sezonunda 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri konumunda yer alan, dünyanın en uzun ve dik pistlerinin bulunduğu Palandöken, aynı anda 12 bin kişiye kayak yapma imkânı sunarken, her seviyedeki kayak severi misafir ediyor.

Palandöken Dağı'nın direkt eteklerinde konumlanmış olan Dedeman Palandöken, dağın görkemli ve etkileyici görüntüsünü seyretme imkânı sağlayan ve geçtiğimiz sezon yenilenen Teleski Cafe’sinin yanı sıra disko, kayak odaları, mini club ve oyun alanları gibi farklı mekânları ile yetişkinlerden çocuklara kadar tüm misafirlerine benzersiz bir tatil sunuyor.

Palandöken'in karlı yamaçlarında yer alan ve Palandöken Dağı'nın ilk butik oteli olan Dedeman Palandöken Ski Lodge ise kayak pistlerine 30 metre, Palandöken zirvesine 1000 metre mesafe uzaklıkta misafirlerini ağırlıyor.

Kayak pistlerinin tam ortasında yer alan Dedeman Palandöken, 28’inci sezonunda “Tam Pansiyon Plus” konsepti ile açık büfe sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği, kalınan gece sayısı kadar “skipass” temini, 3 gece ve üzeri konaklamalarda havalimanı ile otel arası transfer hizmetleriyle konuklarına özel imkânlar sunuyor. Palandöken’in ve telesiyejlerin başlangıç noktasında yer alan Dedeman Palandöken Ski Lodge, yerli ve yabancı misafirlerinin ihtiyaçları doğrultusunda oda kahvaltısı ve yarım pansiyon konseptiyle yılın her ayı hizmet vererek kültür turu, yüksek irtifa kampı ve şirket etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Doğu’nun incisi Erzurum’da güvenli konaklama deneyimi

Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge, misafirlerine Palandöken Kayak Merkezi’nde alp disiplini ve snowboard için son derece uygun pistler, 8 kilometrelik aydınlatmalı pistlerde gece kayağı, yamaç paraşütü, dağcılık, yapay buz tırmanış kulesi, zeplin gibi çeşitli alternatifleri sunmanın yanında bölgede gerçekleşen konaklamalı ve konaklamasız toplantı organizasyonlarına ve düğünlere de ev sahipliği yapıyor. Dedeman Palandöken ve Dedeman Ski Lodge Palandöken, pandemi özelinde hayata geçirdiği “Güvende Kal” önlemleri ve “Güvenli Turizm Sertifikası” ile de misafirlerine güvenli bir konaklama deneyimi vaat ediyor.

Kış tatilinin gözdesi Palandöken Kayak Merkezi

Bundan 28 yıl önce "Kış Turizm Merkezi" ilan edilen ve 70 kilometre uzunluğunda, 25 kilometre genişliğinde bir alanı kapsayan Palandöken Dağları, uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. New York Times gazetesi tarafından da dünyanın en iyi 18’inci kayak merkezi olarak gösterilen Palandöken Kayak Merkezi'nde slalom ve büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki pist bulunuyor. Bu pistlerden biri ise 2019 yılının Aralık ayında bölgenin ilk turizm yatırımcısı olan Dedeman markasının lideri merhum Murat Dedeman’ın ismini taşıyor.

Palandöken Kayak Merkezi’nde; 10 telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol liftin hizmet verdiği ve 7 kolay, 8 orta, profesyonel ve 4 doğal pistin yer aldığı Palandöken’de, 125 metre uzunluğunda atlama kuleleri, curling ve buz hokeyi sporları için tesis ve salonlar da bulunuyor. Ayrıca 8 Km’lik aydınlatmalı pistleriyle misafirlerine gece kayağı olanağı da sunuyor.