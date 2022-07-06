Palandöken'de yola devam

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’ne 28 yıl önce yaptığı yatırımla Türkiye’de kış turizminin öncü ismi olan Dedeman Hotels & Resorts International, ‘Palandöken Dedeman’ı 30 yıl daha işletecek. Türkiye’ye kayağı sevdiren otel olarak tanınan ‘Palandöken Dedeman’da kısa süre içinde renovasyon çalışması başlatılacak.

Türkiye’nin ilk uluslararası otel zinciri olan Dedeman Hotels & Resorts International, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı turizm amaçlı arazi tahsis ihalesini kazandı. Böylelikle Dedeman bayrağının dalgalanmaya devam edeceği Palandöken’de, merhum Murat Dedeman’ın temellerini attığı yatırım ivme kazandı.

“Bizim için bir otelden daha fazlası…”

Bölgenin ilk yatırımcısı olarak Palandöken’in kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirten Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Dedeman Palandöken’in bir otelden daha fazlası olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen, dönemin valisinin de yönlendirmesi ile Palandöken’e ilk yatırımı gerçekleştirdiklerini anımsatan Banu Dedeman, “Bu adımla birlikte Palandöken, ‘kayak merkezi’ unvanı alırken, Türkiye yeni bir destinasyon kazandı. Kısa sürede de uluslararası arenada kendine yer edindi. Geçen zaman içinde Palandöken’in nasıl yol aldığını hep birlikte gördük. Bu muhteşem dağın uluslararası kayak turizminde daha da ön sıralara gelmesi için katkılarımızın devam edecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Palandöken’in geldiği noktadan gurur duyuyoruz”

İlk otelin ardından Dedeman Palandöken Ski Lodge’u 2006 yılında hizmete aldıklarını da ifade eden Dedeman, şunları söyledi:

“Yaptığımız ciddi yatırımlar ile Palandöken’in hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtımı için yıllardır aynı inanç ve çabayla aralıksız çalışıyoruz. Bugün Palandöken’in geldiği nokta hepimiz için haklı bir gurur kaynağı. Buna daha ivme kazandıracağız. Öncelikle Palandöken Dedeman’ın renovasyon projesini hazırladık ve kısa süre içinde çalışmalarımıza başlayacağız. Öyle ki, önümüzdeki sezon ziyaretçi sayısında yüzde 30’luk bir büyüme öngörüyoruz. Bu artışta yerli ziyaretçilerimizin yanı sıra Rusya, Ukrayna, İran, Azerbaycan, Almanya, Gürcistan gibi ülkelerden gelecek misafirlerimizin de etkili olmasını bekliyoruz” dedi.

Palandöken Kayak Merkezi 24 piste sahip

Palandöken Kayak Merkezi, 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve pistleriyle öne çıkıyor. Aynı anda 50 bin kişinin kayak yapabildiği merkezde en uzunu 14 kilometre olmak üzere 24 ayrı pist bulunuyor. Teknik alt yapısı ile de öne çıkan Palandöken’de slalom ve büyük slalom yarışları için uluslararası tescilli pistleri bulunuyor. Merkezdeki pistlerden biri turizm sektörünün gelişiminde ve Palandöken’in markalaşmasında büyük katkıları bulunan Murat Dedeman’ın ismini taşıyor.