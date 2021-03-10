Pandemiden bunalanların gözü tatilde!

Türkiye pandemide bir yılı geride bırakırken, bahar aylarının da gelmesiyle tatil planları yapılmaya başlandı. Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş’in yaptığı ankete göre çalışanların yüzde 90’ı bir tatile ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 61’i bu yaz bir tatil planı yapacağını belirtirken, yüzde 68’i ise tatile gidebilmek için talep edilebilecek aşı, test, ekstra belgeler gibi istenilen her şeyi yapabileceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 72’si bu yaz turizm sektörünün canlanacağını düşündüğünü söylerken, yüzde 80’i ise turizmde istihdam oranının artması gerektiğini ifade etti.

Bahar ayına girmemizle birlikte tatil planları da yapılmaya başlandı. Pandeminin gölgesinde geçecek bir yaz daha bizi beklerken, alınan önlemlerle birlikte turizmin canlanmasını bekleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş’in yaptığı ankete göre çalışanların yüzde 90’ı bir tatile ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 61’i ise bu yaz bir tatil planı yapacağını belirtti.

Yüzde 57’si geçen yaz tatil yapmadı

Türkiye’de ilk vaka 2020’nin Mart ayında görüldü. Geçtiğimiz yaz pandeminin gölgesinde geçen ilk yaz oldu. Tatile gidenler olduğu kadar, alınan önlemlere karşı tatili riskli bularak yazı evinde geçirenler de oldu. Ankete katılanların yüzde 57’si geçen yıl tatil yapmadığını belirtirken, yüzde 43’ü tatile gittiğini ifade etti. “Tatile gitmeyi tehlikeli bulur musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 57’si evet yanıtını verirken, yüzde 43’ü herhangi bir tereddüt yaşamadığını belirtti.

Yüzde 80’i turizmde istihdam oranının artmasını istedi

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geldi. Dolayısıyla bu sektörde çalışanlar da etkilendi, birçok çalışan işsizlikle karşı karşıya kaldı. Ankete katılanların yüzde 72’si bu yaz turizmin canlanacağını düşündüğünü söyledi. Katılımcıların yüzde 81’i pandemide turizm sektöründe istihdam oranının azaldığını belirtirken, yüzde 80’i ise turizmde istihdam oranının artması gerektiğini ifade etti.

Hedef yerli turistlik

Tatil planı yapanların önceliği ise yurtiçi seyahat. Katılımcıların yüzde 64’ü yurtiçi tatili yapacağını ifade ederken, yüzde 36’sı yurtdışı planı yapabileceğini belirtti. Pandeminin Amerika’daki seyrinin tatil planlarında etkili olduğu görüldü. Yurtdışı tatili yapabileceğini söyleyenlerin yüzde 71’i Avrupa’yı tercih edeceğini belirtirken Amerika’yı tercih edebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 29 oldu. “Gideceğiniz ülkedeki/şehirdeki salgın durumunu araştırır mısınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 85’i “evet” yanıtını verdi.

Fiyat hala önemli

Her ne kadar hijyen ve kalabalık olmayan ortamlar tercihlerimizde ön plana çıksa da tatilde maddiyat da hala önemini koruyor. Ankete katılanların yüzde 54’ü tercih edeceği otelin öncelikle yerine ve fiyatına dikkat edeceğini belirtirken, yüzde 46’sı kalabalık olmamasına ve temiz olmasına dikkat edeceğini belirtti.

“Ne gerekirse yaparız” diyenlerin oranı yüzde 68

Pandemi şartlarında özellikle yer değiştirmek sıkı kontroller altında mümkün. Ancak bu durum tatilcileri caydıracak gibi görünmüyor. Tatile gidebilmek için aşı, test, ekstra belgeler gibi istenilen her şeyi yapar mısınız sorusuna katılımcıların yüzde 68’i evet yanıtını verdi.

Aşı pasaportu olumlu bulundu

Salgının gölgesinde tatil için yeni uygulamalar da gündemde. Avrupa Birliği, koronavirüs aşıları ve negatif test sonuçlarını da içine alacak olan aşı pasaportu için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü ise, bu yaz için aşı pasaportunun belki kaçınılmaz olduğunu ama kendileri tarafından de zorunlu olarak önerilen bir durum olmadığını duyurdu. Katılımcıların yüzde 67’si aşı pasaportunun iyi bir uygulama olacağını düşünürken, yüzde 33’ü gerekli bir uygulama olarak görmedi.

“Turizmin sektörünün hareketlenmesi bekleniyor”

24 Saatte İş’in kurucularından Mert Yıldız, pandeminin en çok yeme-içme, turizm, perakende gibi sektörleri etkilediğini belirterek, şunları söyledi: “Normalleşme ve yaz aylarıyla birlikte turizm, yeme-içme, gayrimenkul ve perakende sektörünün yeniden hareketleneceği düşünüyoruz. Özellikle garson, barista, aşçı gibi meslek alanlarında iş artışı yaşanacağını öngörüyoruz. Yazın gelmesi ve aşının yaygınlaşmasıyla birlikte da turizm sektörünün hareketleneceği öngörülüyor. Bu sektörlerde hem çalışan arayışı, hem de iş talep artışı yaşanacaktır.”

“24 Saatte İş olarak hazırlıklarımıza başladık”

24 Saatte İş’in kurucularından Gizem Yasa, bu süreçte 24 Saatte İş olarak iş arayanların ve çalışan arayan şirketlerin yanında olacaklarını belirterek, “Özellikle yeme-içme, turizm gibi sektörler yeniden hareketlendiğinde hem eleman arayan şirketler, hem de iş arayanlar artacak ve bu noktada 24 Saatte İş’e çok iş düşecek. Bu konudaki hazırlıklarımıza başladık. Sektörel olarak yeni gelen adayları takip edip açılan sektörlere göre doğru eşleşmelerin olduğu durumları iki tarafa da hemen haber verebileceğimiz bir altyapıyı kurduk” dedi.