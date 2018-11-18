TÜRSAB Başkanı Hasan Erdem’in önderliğinde gerçekleşen turizm gezisinde Gelecek Turizm’de kapsamında gerçekleşen Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak Projesi ile ilgili çalışmalar yerinde incelendi.

Projenin Ordu’da ve çevresinde ekoturizm adına da önemli bir çalışma olduğunu konusunda görüş birliğine varıldı.

Yöresel lezzetleri ve aile pansiyonculuğunu geliştirmek adına Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) çalışması olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Efes’in destekleriyle örnek bir yapı restore edildi. Kadınların bizzat çalıştığı Pembe Hanım’ın Konağı, bölge için bir model olacak… Yöresel yemeklerden, pansiyonculuğa kadar geniş bir yelpazede bölge halkını, en önemlisi de kadınları turizme dahil ediyor. TÜRSAB Başkanı ve beraberindeki heyet, konakta da incelemelerde bulundu; el yapımı ürünlerin tadına bakıp, sistemin nasıl yaygınlaştırılacağı konusunda çalışma başlatma kararı aldı.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada “Cennette bile insan olmadan yaşanmaz. Burada insanları gördük. Göğsümüzü gere gere turist getireceğiz” dedi. YAPDER Başkanı ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak da bir açıklama yaparak “Eski ve atıl durumda çok sayıda boş ev var. Bu konak öyle bir yıldızlaşacak ki, diğer yapılar da aile pansiyonculuğu için onu takip edecek. TÜRSAB üyesi 10 bin acentenin binde biri Perşembe’ye ilgi gösterse, lokasyonun çehresi değişir. Burada çok büyük bir potansiyel var. Mesela en az 50 çeşit endemik ot kaynağı mevcut. Neden Perşembe’de bir ot festivali yapılmasın” dedi.

Gelecek Turizmde kapsamında gerçekleşen Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak Projesi ile aile pansiyonculuğu ile yöresel lezzetlerin katkısı ile sürdürülebilir turizm gerçekleştirilecek. Ayrıca modelin yerel kalkınma için bir sıçrama taşı olmasına çalışılacak.