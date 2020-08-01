Perşembe’ye geldiler rotaları gezdiler

Gelecek Turizmde projesi yeniden yola çıktı. Turizm ve Kültür Bakanlığı, UNDP ve Anadolu Efes tarafından desteklenen Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) uygulamasını yaptığı Perşembe’nin Işıklarını Kadınlar Yakacak Projesi’nin rotaları hayat buluyor.

Proje kapsamında yerel lezzetler, aile pansiyonculuğu konusunda kadınlara eğitimler verilmişti.

Yine proje kapsamında Perşembe’de ilginç gezi rotaları çıkarılmıştı. Pandemi süreci sonrası dünyanın değişik ülkelerinden gençler Perşembe’de buluşarak bu rotaları deneyimlediler.

Turizmci Deniz Toprak önderliğinde bir araya gelen gençler rotaları çok ilginç bulduklarını ifade ederek “gelecekte bu tür rotaları gezen turistlerin sayısı artacak. Gelecek Turizmde projesini bu anlamda çok doğru adımlar attığını düşünüyoruz” dediler.

Gençlerin rotaları sosyal medyada paylaşması ile önümüzdeki yıllarda rotaların gezgincilerinin sayısının artması bekleniyor. Bu arada rotalar için Perşembe'de buluşan gençler aynı zamanda bilinçli tarım konusunda da yerel halka bilgiler aktardılar.