Prontotour'dan avantajlı Kurban Bayramı turları

Seyahat trendleri belirleyen Prontotour, Kurban Bayramı tatili için hala karar veremeyenlere ve tatil fırsatını son güne bırakanlara bütçe dostu fiyatlarla muhteşem tatil paketleri öneriyor. İtalya’dan, İspanya’ya, Orta Avrupa’dan Balkanlar’a, Benelüks ülkelerinden Uzak Doğu’nun gizemli coğrafyalarına kadar pek çok seyahat rotasında unutulmaz bir bayram tatili üstelik TL avantajıyla tatil severleri bekliyor. Ayrıca yurt içi kültür turları kapsamında özel seçenekler de bayram tatili alternatifleri arasında yer alıyor.



Yurt dışının en gözde rotaları!



Prontotour’un yurt dışı rotasındaki İtalya, tarih, kültür ve sanatı harmanlayan şehirleri, muhteşem doğası ve eşsiz gurme lezzetleriyle Türk tatilcilerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Roma, Milano, Napoli, Bologna, Floransa ve Venedik gibi şehirlerde tarih ve sanatın ahengiyle büyülenmeye hazır olun. Dünden bugüne taşıdığı renkli kültürü, kendine özgü mimarisi, eşsiz tarihi ile İspanya, uzun bayram tatilinin en cazip coğrafyaları arasında. Madrid, Barselona, Valencia ve Bilbao hafızanızda silinmeyen izler bırakacak. İspanya’nın hemen yanı başındaki Portekiz de kadim şehirleri Lizbon ve Porta ile sizi bekliyor. Saraybosna, Üsküp, Ohrid, Belgrad’ın yer aldığı Balkan Turları diğer bir seçenek. Tarih ve sanatın merkezi yine Orta Avrupa şehirleri olacak. Viyana, Prag ve Budapeşte’nin tarih kokan romantik sokaklarını keşfetmeye ne dersiniz? Avrupa mimarisinin eşsiz örneklerini bu seyahatte görebilme imkânı bulacaksınız. Avrupa’nın gözde tatil rotaları arasında Benelüks ülkeleri ve Fransa’yı sanatı, gurme lezzetleri ve renkli gece hayatları ile şehir şehir gezmeyi de seçenekler arasına eklemeyi unutmayın!







Yurt dışı turları 680 TL’den başlıyor



Hem güzel bir yaz tatili hem keyifli bir Kurban Bayramı tatili geçirmek isteyen seyahat severlere Türk Lirası ile satışa sundukları paket turlarını öneren Prontotour Kurumsal İletişim Müdürü Mehmet Güneli, “Tatilcilerin karşısına geniş seçenekle çıkıyoruz. Tarihi, kültürü, bizden izler taşıyan şehir ve ezgileriyle Balkan coğrafyasından yanı başımızdaki Vizesiz Yunan Adaları’na kadar farklı ilgi ve beklentilere göre pek çok tur mevcut. Kurban Bayramı’nda, Fas, İngiltere, Ukrayna, Tunus, Moskova, Endülüs, İskandinavya, Baltık coğrafyası, Uzak Doğu’nun adaları, egzotik rotaları ile deniz cenneti Tayland, gizemli Hindistan, uzak diyarların rüyası Miami, Orlando, romantik Bali, Seyşeller ve Mauritius ile her daim merak uyandıran Güney Afrika gibi coğrafyalardaki Kurban Bayramı dönemi yurt dışı tur paketlerimiz 680 TL’den başlıyor. 87’yi aşkın ülkeye düzenlediğimiz kültür turlarının yanı sıra, eşsiz gemi ve nehir turları, vizesiz coğrafyalar, deniz rotaları ve daha pek çok seçenek sunduğumuzu da hatırlatmakta yarar görüyorum” diyor.







Yurt içinde kültür turları



Prontotour, tatil severleri yurt içinde de Ege, Akdeniz ve Anadolu’nun muhteşem coğrafyaları ve kültür mirasıyla buluşturuyor. Asırlardır medeniyetlerin buluşma noktası olan Anadolu’nun kadim kültürlerini keşfetmek isteyenlere GAP turları ve eşsiz doğa özellikleri ile dikkat çeken Kapadokya’yı keşfe çağırıyor. Muhteşem doğası, kendine has sıcak insanları ve gurme lezzetleriyle Batı ve Doğu Karadeniz, mavinin en güzel tonları, lavanta tarlalarını keşfedeceğiniz Pamukkale ve Salda Turu sizi bekliyor. Prontotour’un Kurban Bayramı dönemi otobüslü veya uçaklı yurt içi turları 420 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat severleri bekliyor.



