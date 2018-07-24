Prontotour ile bayramda dünyayı keşfedin

Kurban Bayramı tatilinin uzun olması seyahatseverleri güzel bir tatil planı yapmaya teşvik ediyor. Seyahat trendlerini belirleyen ve kaliteli hizmet anlayışının yanında, uzman rehber kadrosuyla dört dörtlük bir bayram tatili vaat eden Prontotour, birçok turunda uçak bileti fiyatına konaklama dahil paketleriyle gezginlere dünyanın kapılarını açıyor.



Klasik Rotalar Her Zaman Popüler



Türkiye’de yaşayan seyahat tutkunları için yurtdışı tatili denilince akla gelen ilk rotalar; İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Orta Avrupa (Budapeşte-Viyana-Prag), Benelüks ülkeleri, Balkanlar ve Yunanistan… Tarih, kültür, sanat, gurme lezzetler ve daha nice farklılıkları deneyimleyebileceğiniz bu bölgeleri iyi bir rehberle detaylıca keşfedebilirsiniz. Rehber memnuniyetiyle adından söz ettiren Prontotour’un paket turları bu bayram Avrupa ülkelerinin tadını doyasıya çıkarmanız için iyi bir alternatif olabilir.



Hem Vizesiz Hem Yakın



Bayram tatilinde hem vizesiz hem de yakın bir coğrafyaya seyahat etmek isteyenler için Balkan güzelleri Saraybosna, Üsküp, Belgrad, Ohrid, Budva ve Arnavutluk alternatif oluyor. Tarihi ve gurme lezzetleriyle Osmanlı izleri taşıyan bölge, misafirperver insanlarıyla evinizde hissettiriyor.



Bayramda gemi tatilini tercih edenler, lüks otel tadında, bavul aç-kapa derdi olmadan konaklama ile vizesiz Yunan Adaları’nı keşfedebiliyor. Özellikle aileler için son derece uygun olan Prontotour’un gemi turları, bayram tatilinde Ege’nin masmavi serin sularıyla sizi mest edecek.



Lübnan ve Tunus bayram tatilinde hem vizesiz hem de farklı bir coğrafyayı deneyimlemek isteyen gezginleri kültürü ve tarihi ile büyülüyor.Son dönemin gözde vizesiz rotaları arasında yer alan Ukrayna da, 10 günlük bayram tatilinde keyifli anlar geçirebileceğiniz ülkelerden biri.



Uzun Tatile Uzak Rotalar



Bayram tatilinin uzun olması ve yaz dönemine denk gelmesi uzun tatil planları yapmaya teşvik ediyor. Prontotour’un 7 gece 8 günlük Uzakdoğu tur paketleriyle egzotizmi yakından hissederek muhteşem doğanın tadını çıkarabileceğiniz Tayland; Bangkok, Phuket, Phi Phi Adaları, Pattaya ve Koh Samui adalarıyla yeryüzünde cenneti vaat ediyor. Gözde balayı rotalarından Bali ve Singapur yine Asya’da keşfedilecek keyifli rotaları oluşturuyor.Türk Lirası’nın alım gücünün yüksek olduğu Tayland’da, neredeyse Antalya’da 5 yıldızlı otel fiyatına bir deniz tatili yapmanız mümkün. Turkuaz denizleri, beyaz kumlarıyla ünlü, doğa harikası Maldivler ve Seyşeller yine farklı coğrafyaları keşfetmek isteyenler için egzotik alternatifleri oluşturuyor.



Prontotour Japonya’dan Güney Kore’ye, Vietnam’dan Kamboçya’ya, Güney Amerika’dan Küba’ya, Güney Afrika’dan Çin’e, Amerika Birleşik Devletleri’nden Hindistan’a ve Nepal’e düzenlediği turlarla çok geniş yelpazede tatil seçenekleri sunuyor. Uzak ülkelere seyahat edecekseniz Prontotour rehber ekibi güvenlik, doğru yönlendirme, detaylı gezi planı ve dil-alan bilgisi gibi konularda size büyük avantaj sağlayacak.



Ayrıcalıklı Bir Bayram Tatili



Prontotour’un ayrıcalıklı seyahat deneyimleri sunan markası ProntoPlus, bayram tatilinde benzersiz rotaları keşfetmenize olanak veriyor. Masal Gibi Alsace & Lorainne Vadisi, Görkemli Loire Şatoları & Normandiya, Alp Dağları ve Gölleri, İtalya’nın Muhteşem Gölleri, Fransa ve Bask Bölgesi Lezzetleri, Büyük Göç Zamanında Tanzanya & Zanzibar, İnka Kültürünün İzinde Peru & Bolivya gibi çok özel içerikli ve unutulmaz anlara şahitlik edeceğiniz tur seçenekleri bulunuyor. ProntoPlus’ta belli dönemlerde gidilecek bölgeleri kapsayan tur paketlerini de tercih edebilirsiniz.







İster Deniz, Kum, Güneş İster Kültür Turları







Kurban Bayramı’nı Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ın dünyaca ünlü plajlarında keyifli bir deniz tatiliyle değerlendirmek isterseniz Prontotour’un otel paketlerini tercih edebilirsiniz. Eğer bir kültür turu yapmak isterseniz, muhteşem doğası ve gurme lezzetleriyle Karadeniz, benzersiz coğrafi yapısıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya ve son dönemlerin en popüler rotası Eskişehir paket turları alternatifiniz olabilir.

