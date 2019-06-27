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Prontotour’da artık fiyatlar Türk Lirası!

Turizm sektörünün öncü markası Prontotour’dan seyahat severlere müjde: Artık tüm yurtdışı tatil paketleri ‘Türk Lirası’ ile satılacak!

Prontotour’da artık fiyatlar Türk Lirası!
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Tatilciler artık dünyayı Türk lirasıyla gezebilecekler. Onlara bu imkanı yurt dışı turların sektördeki lider markası Prontotour veriyor. Bu yıl yurt içindeki büyüme hamlesinin ardından bir yeniliğe imza atılarak, yurtdışı tur fiyatlarının Türk Lirası olarak belirlemesine karar verildi. Farklı bütçe ve ihtiyaçlara göre birçok seçeneği bir arada sunan, tatilin yanı sıra, unutulmaz deneyimler yaşatan Prontotour, bundan sonra tüm turlarını Türk Lirası ile satışa sunacak.



TL'ye geçişle ilgili değerlendirmede bulunan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, daha önce de bazı turları TL olarak sattıklarını belirterek şunları söyledi: Türk Lirası’na geçişle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Şimdi tüm yurtdışı turlarımızı Türk Lirası olarak tatilseverlerin ilgisine sunuyoruz. Bununla yetinmeyip, aynı zamanda bazı turlarımızda da büyük indirimler yaptık. Örneğin, 6 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla 7 gece konaklamalı Küba ve fiyatı 1.750 TL’den başlayan 7 gece konaklamalı Balkanlar paketimizin satışına da başladık. Önümüzdeki dönemde bu hamlelerimize yenilerini de ekleyeceğiz. Tatilseverler, turlarımızla ilgili ayrıntılı tüm bilgilere, kısa süre önce yenilediğimiz web sitemizde ulaşabilir.”


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Anahtar Kelimeler:
Türk LirasıProntotourTurizmAli Onaran
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