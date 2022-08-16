Prontotour’dan 100’üncü yıla özel 100 tatil paketi!

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiliyle birlikte 4 gün tatil yapma imkânı yakalayan gezginlere Prontotour, Büyük Taarruz’un 100. yılına özel yurt içi ve yurt dışından 100 tatil paketini indirimli fiyatlarla satışa açtı. 30 Ağustos’a özel turlardan alan misafirler ekstra 100 TL indirim kazanacaklar.

Yurt dışı turlarının lider tur operatörü markası Prontotour, Büyük Taarruz’un 100. yılına özel yurt içi ve yurt dışından 100 turu indirimli fiyatlarla satışa açtı. Bu yıl salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı, pazartesi gününü izin yaparak hafta sonuyla birleştirenlere 4 gün tatil yapma fırsatı sunuyor. Seyahat severler için Prontotour’da yurt içinden en güzel deniz ve kültür rotaları ile yurt dışında vizeli, vizesiz, uçak veya otobüslü birçok seçenek bulunuyor. Üstelik 30 Ağustos’a özel bu tur paketlerinden birini satın alan gezginler 100 TL indirim kazanacaklar.

Eda Özsoy Onaran: Zafer Bayramımızın 100’üncü yıl dönümünü biz de 100 özel turla taçlandırmak istedik

Başkomutanlık Meydan Muharebesi-Büyük Taarruz’un 100. yılına özel ‘Kocatepe Zafer Yolu Yürüyüşü ve Ayazini Turu’ düzenlediklerini belirten Prontotour Pazarlama Direktörü Eda Özsoy Onaran, “Vatan topraklarını bize emanet eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü yıl dönümünü biz de 100 özel turla taçlandırmak istedik. Yurt içi ve yurt dışından pek çok rotayı hafta sonunu da içine alacak şekilde bu 4 gün boyunca farklı konaklama ve ulaşım seçenekleriyle tatil severlerin dikkatine sunuyoruz. Mevcut seyahat paketlerimizin birçoğu indirimde ancak biz sembolik de olsa 100 TL indirim yapmak istedik. Yaz tatilini yeterince yapamayanlar için de bu turlar hem kültürel gezi hem de deniz keyfi alternatifi sunuyor. Nice keşif dolu bayramlar dileğiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.