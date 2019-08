Prontotour’dan “Kadın Eli İle Anadolu” Turları

Yurt içi kültür turlarında hedeflerini ve büyüme hızını artıran Prontotour, 2019 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre 5 kat rekor büyüme kaydetti. Yurt içinde klasik rotalar dışında yeni ve özgün projelere yoğunlaşan, sektörde benzeri olmayan programları hayata geçiren Prontotour, farkındalık yaratan, sosyal sorumluluk içerikli turlara da imza atıyor.



Yurt dışı turların lider markası olarak yurt içinde de trend belirlemeye başladıklarını vurgulayan Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, bir tarafıyla sektörün ufkunu açan, seyahat severlerin ilgisini çeken, diğer tarafıyla toplumsal fayda sağlayan turları hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Yurt içinde ciddi bir büyüme kaydettiklerini hatırlatan Onaran, “2019’da yurt içi kültür turlarında dinamik ve her biri kendi alanında uzmanlardan oluşan bir ekiple çalışıyoruz. Çok daha güçlü olduğumuzu söylemeliyim. Bu alanda birkaç yıl içinde açık ara lider olmayı hedefliyoruz” dedi.



Prontotour’un bu yıl açtığı “Kadın Eli İle Anadolu” tur konseptinden bahseden Ali Onaran şunları kaydetti: Türkiye’nin farklı şehirlerinde kadınlarımızın aklıyla, hünerli elleriyle birer ekonomik değere dönüşen pek çok ürün var. Bunların bir kısmı markalaşmış, istihdam alanı yaratan işletmelere dönüşmüş durumda. Biz de bu rotaları tespit ederek o coğrafyalara turlar düzenlemek istedik. Hem kadınlarımızın işletmelerini yaşatmayı, ayakta tutmayı hem de bu değerleri herkesin fark etmesini sağlayarak sürdürülebilir olmalarını amaçladık. Anadolu’nun hemen her tarafında bu tip işletmeler var; kadın kooperatifleri ve STK’larla temas kurduk. Kalkınma ajanslarının da desteğiyle projemizi büyüttük.



Bu turları duyup yurdumuzun farklı yerlerinden bize ulaşarak çalışmalarını anlatmak isteyenler oldu. Amacımız kadın emeğinin ekonomik değerini korumak ve bu tip işletmelerin sayısını artırarak istihdamın güçlenmesine katkı sağlamak. ‘Kadın Eli İle Anadolu’ turlarımızdan ‘Kadın Eli İle Trakya’ bu konseptteki ilk turumuz oldu. Bu turun merkezinde Kırklareli şehrimiz yer aldı. İçindeki turistik değerler nedeniyle Kırklareli’ne her zaman bir gezi düzenlemek mümkündü ancak biz kadını öne çıkaran bir şehir olarak Kırklareli’ni gezmek istedik. Umarım bir tarafıyla sosyal sorumluluk özelliği taşıyan ve şimdiden epey talep gören bu turlar seyahat severlerin her daim seçenekleri arasında yer alır. Katkı gösteren herkese teşekkür ediyorum.”



Prontotour, “Kadın Eli ile Anadolu” turları kapsamında Trakya dışında “Şile Ovacık Köyü’nde 1 Gün”, “Osmanlı’nın İzinde Sakin Şehirler”, “Bilecik Kurşunlu Köyü” turlarını da seyahat severlerin ilgisine sundu. Yeni rotalarla bu konsept içinde yer alan turların sayısının daha çok artırılması hedefleniyor.