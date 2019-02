R&B Yıldızı Akon Hint Düğünü için Antalya'ya Geldi

Son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirdikleri yüksek bütçeli Hint Düğün organizasyonlarıyla adından bahsettiren Inventum Global, çok büyük bir Hint düğününü daha pek çok farklı ülke arasından Türkiye’ye kazandırdı.



Aylar öncesinden planlanmaya başlanan ve Hindistan ile Türkiye arasındaki düğün turizmini daha da canlandıran düğün 7 Şubat’ da Regnum Carya , Belek’te başlayan görkemli düğün 10 Şubat’ a kadar devam edecek.



3 gün, 3 gece sürecek olan Hindistan’ın en tanınmış ve varlıklı ailelerinden olan Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin’in düğünü için 650’yi aşkın davetli özel charter uçaklarla Antalya’ya getirildi. Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan aileler, Hindistan jet sosyetesini Antalya’da ağırlıyor. Baştan sona tamamen Hint gelenekleriyle gerçekleşen düğün için tüm otel özel bir görsel şov alanına dönüştürüldü. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları büyük bir titizlikle hazırlanarak binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi.



Antalya’ya yıldız yağdı : Dünyaca ünlü R&B Yıldızı Akon düğün için Antalya’ya geldi



Inventum Global’in düzenlediği Hindistan’ın en varlıklı Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin’in düğünü için Rahit Khan ve Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli süper starların yanında Amerikalı R&B yıldızı Akon gibi dünyaca ünlü daha pek çok yıldız sanatçı da Antalya’ya geldi.



Yılın görkemli düğününde 400 kişiden oluşan aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemeler de özel uçaklarla Antalya’ya taşındı. Düğün katılımcıları ve görevli personel Antalya’nın turizm merkezi Belek bölgesinin 3 büyük oteline yayıldı. Düğünün uçak, otel, transferler, ağırlama, özel geceler de dahil olmak üzere A’dan Z’ye tüm koordinasyonunu gerçekleştiren Inventum Global de bu büyük organizasyonda tedarikçileri ile birlikte yaklaşık 250 kişilik özel bir ekip ile hizmet verdi.



Düğün organizasyonlarını gerçekleştiren Inventum Global Kurucu Ortağı Bünyat Özpak:



‘’Bu düğün Türkiye’de şu ana kadar yapılan gelmiş geçmiş en yüksek bütçeli Hint Düğünü olma özelliği taşıyor. Aile ile yapmış olduğumuz özel gizlilik anlaşmasından dolayı düğünün toplam bütçesini paylaşamıyorum. Düğünü pek çok ülke arasından hem de düşük sezon olarak tabir ettiğimiz Şubat ayı içinde ülkemize kazandırdığımız için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz büyüleyici ortam yerli yabancı pek çok sektör profesyonelinin çok uzun süren emek ve hazırlıkları sonucunda oluşturuldu. Özellikle ailelerin, gelin ve damadın bir ömür boyunca hayalini kurduğu bir düğünü gerçeğe dönüştürüyoruz. Her düğünde olduğu gibi bu düğün de bizim için de çok heyecan verici bir süreç.

Düğün turizmine damga vuran bir bütçe ile tüm düğünü gerçekleştiriyoruz. Uzun süredir yürüttüğümüz aktif tanıtım politikamız ve bilhassa IMWF (International MICE and Wedding Forum)’nin katkısı bu gibi düğünler için ülkemizi daha yüksek oranda tercih edilir kılmakta ve bu bizi çok memnun etmektedir. IMWF'19 için de hazırlıklarımız tüm hızı ile devam etmekte olup, sektörümüz ve ülkemiz için yüz akı olacak bir programla Mayıs ayında, yine dünyadan sektörün en iyilerini ağırlayacağız.

Büyük bir sevinçle paylaşmak isterim ki 2019 yılında Türkiye özel etkinlik sektörüne bu tarz hatta daha da yüksek bütçeli düğünlerin kontratlarını imzaladık ve devamını getireceğiz. Şimdiye kadar ailelerin özel ricasıyla bu bilgileri gizli tuttuk fakat artık ilerleyen günlerde bu detayları paylaşacağız ve sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yer yerinden oynayacak.

Tüm dünyada turizm üreten ülkelerin hayalini kurduğu büyük projeleri ülkemize kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Amacımız Türkiye’yi özel grup organizasyonlarında en çok tercih edilen ülke haline getirmek ve bu amacımıza her geçen gün daha da yaklaşıyoruz." dedi.