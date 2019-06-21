Rota Kongre Turizmi

Popülerlik kazanan turizm sektöründe hızlı çalışan endüstrilerinden biri kongre turizmi, turizm endüstrisinin bir kümesi olup, iş turizmini temsil eder.İş turizmi, kongrelere, toplantılara, sergilere, etkinliklere ve seyahatlere katılan delegelere hizmet vermektedir. Kongre turizmi, devasa seçkin markaları ve ülkenin adını yayabilecek ünlü insanları bir araya getirerek ülkelere ünlü olma fırsatı sunar.Dünya Turizm Örgütü'nden (UNWTO) açıklanan, Dünya turizm barometresinde uluslararası turizmin 2019'un ilk çeyreğinde büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Son iki yıla göre daha yavaş bir oranda olsa da, 2019'un başında kaydedilen % 4'lük artış çok olumlu bir işaret olarak görülüyor.Uluslararası turizm, artan hava kapasitesi ve vize kolaylığı ile güçlendirilerek, dünya çapında olumlu bir ekonomi şeklinde, performans göstermeye devam ediyor.TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Kongre turizmi Türkiye ve özellikle de İstanbul için öncelikli ve vazgeçilmezdir. Özellikle son 4 yıldır bu alanda ciddi bir gerileme yaşandı. İstanbul 2015'te 148 uluslararası kongreye ev sahipliği yapmışken, bu sayı 2018'de 33'e düştü. Aynı dönemde İstanbul, Avrupa listelemelerinde 23. sıradan 46. sıraya geriledi. Kongre turizmindeki bu kritik değişim, şehrin tamamında ve en önemlisi gelirlerimizde ciddi bir negatif etki yarattı. Bununla beraber 2018 yılından itibaren başlayan yükselme hareketiyle kongre, toplantı ve iş segmentinde yeniden güçleneceğimizi öngörüyoruz." dediICCA Avrupa Bölge Direktörü Elif Balcı Fisunoğlu "Kongre için seyahat edenler, normal bir turistden 4 kat daha fazla harcıyorlar. Kongre ve toplantılar birçok ek gelir de meydana getiriyor. Dünyada kongre ve toplantı turizmi hacmi 1 trilyon doları buldu. 1.5 milyar kişi bu amaç için dolaşmaktadır. Türkiye ve İstanbul kongre turizminde son 4 yıldır sıkıntılı bir dönem yaşadı. Yeniden yükseliş trendi başlayacaktır. Sektörün ve destinasyonun biraz kendine güvenmesi gerekiyor. Dünya çapında ‘İstanbul’u özledik’ diyenler çok fazla” şeklinde açıklamalarda bulundu.ICCA Avrupa Bölge Direktörü Elif Balcı Fisunoğlu ile yaptığımız söyleşide; Kongre endüstrisinin ekonomik etkisi, Kongre büyüklüğü delege sayısıyla, şehirde veya ülkede kaldıkları gün sayısıyla ilgili olduğu, kongreler genellikle düşük sezonda gerçekleşmekte ve bu durum hem doluluk oranını etkilediğini, alçak sezonda gerçekleşen kongre turizmi mevsimsel baskıları dengelediği, denge sağlamada etkinliklerini, uluslararası kongre delegelerinin diğer gezginlerden daha fazla harcadıklarını, delegelerin katıldıkları kongre öncesi veya sonrası turlara katılma eğiliminde oluşlarını, bundan da istifade eden endüstrileri konuştuk.Bir ülkenin bölgenin ve teklifleri hakkında, diğerlerini etkilemek için çok iyi fikir liderleri olduklarını, olumlu sözlü yorumlarıyla, ev sahibi konumunda turizmi tanıtmaya yardımcı oldukları, pozitif görüntülerini dile getirdik. Ayrıca Fisunoğlu otellerimizin, yeme-içme fiyatların diğer ülkelere göre uygunluğunu. hava ulaşımımızın kalite üstünlüğünü vurguladıKongre turizm pazarı, ülke şehirleri için son derece kazançlı bir segmenti temsil eder. Kongre turizmin yüksek cirosu ağa bağlı firmalardan elde edilmektedir.Organizatörler, perakende satış mağazaları, nakliye şirketleri, eğlence sağlayıcıların gelişmesine yol açar. Daha yüksek karlar ve daha yüksek istihdam seviyeleri açısından yerel ekonomi üzerinde olumlu etkiler sağlar.Ayrıca toplantılar, konvansiyonlar ve fuarlar önemli ölçüde doğrudan ve dolaylıdır.Eğlence mekanları, ulaşım servisleri, iş hizmetleri, sosyal Hizmetler, sağlık hizmetleri, onarım hizmetleri, müzeler, botanik bahçeleri ve hayvanat bahçeleri, vs yerel ekonomi üzerindeki etkileri oldukca fazladır.