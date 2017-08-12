Ruslar hem geldi hem de alışverişlerini yüzde 403 artırdı

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Uçak krizinin yaşandığı Kasım 2015'ten sonra Türkiye'den ayağını kesen Ruslar, ilişkilerin düzelmesinin ardından akın akın geldiği Türkiye'de harcamalarını da artırdı.

KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye verilerine göre Ruslar, geçen yıl temmuz ayında yaptıkları alışverişin 630 bin liralık kısmı için KDV iadesine başvuruda bulunurken, bu rakam bu yılın aynı ayında büyük bir artışla 3,2 milyon liraya yaklaştı. Böylece Rus turistlerin temmuz ayında Türkiye'de yaptığı alışverişler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 403 arttı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2015 yılında, uçak krizinin etkisiyle tatil için Türkiye'ye gelmeyi bırakan Rus turistler, iki ülkenin tekrar yakınlaşmasıyla rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, 2017'nin ilk yarısında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,5'lik artışla 12 milyon 249 bin 449 olurken bu dönemde Rusya, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 1 milyon 692 bin 103 kişiyle ilk sırayı aldı.



- Ruslar Türkiye'de en çok hazır giyime para harcadı



Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 2015'in temmuz ayında 686 bin 256 kişi olmuş ancak aynı yılın kasım ayında yaşanan uçak krizinden sonra bu ülkeden gelen turist sayısı 2016 yılının temmuz ayında 47 bin 788'e gerilemişti.

Ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ardından Rusya'dan gelen turist sayısı hızla artışa geçerken, bu rakam en son açıklanan 2017 haziran ayında 763 bin 727'ye tırmandı.

Rus turist sayısındaki artış, perakende sektörüne de olumlu yansıdı. Ruslar, geçen yıl temmuz ayında yaptıkları alışverişin 630 bin 204 liralık kısmı için KDV iadesi başvurusunda bulunurken, bu rakam bu yılın temmuz ayında 3 milyon 168 bin 79 liraya çıktı. Böylece Rus turistlerin temmuz ayında Türkiye'de yaptığı alışveriş, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 403'lük artışla adeta patladı.

Geçen yıl temmuz ayında Türkiye'de ortalama 977 liralık alışveriş yapan bir Rus turistin harcaması, bu yılın aynı döneminde yüzde 17'lik büyüme ile bin 140 liraya çıktı.

Bu dönemde Ruslar 2 milyon 245 bin 792 liralık hazır giyim, 816 bin 841 liralık saat ve mücevharat, 60 bin 832 liralık gözlük, 4 bin 250 liralık kozmetik, 40 bin 365 liralık da "diğer" başlığı adı altında harcama yaptı.

Ruslar, temmuz ayında yaptıkları alışveriş ile Türkiye'de yabancıların yaptığı harcamalardan yüzde 5 pay aldı. Bu oran geçen yılın temmuz ayında yüzde 2 olarak gerçekleşmişti.



-Çinli turistlerin yaptığı ortalama harcama tutarı 2 bin 547 liraya tırmandı



Global Blue Türkiye verilerine göre temmuz ayında Türkiye'de yaptığı harcamaları en çok artıran millet Ruslardan sonra Çinliler oldu.

Bu dönemde Çinliler Türkiye'de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 314 artırdı. Çinliler geçen yılın temmuz ayında yaptıkları alışverişin 1 milyon 213 bin 433 liralık kısmı için KDV iade başvurusunda bulunurken, bu rakam bu yılın aynı döneminde 5 milyon 23 bin 35 liraya çıktı.

Çinli turistlerin yaptığı ortalama harcama tutarı da bin 241 liradan 2 bin 547 liraya tırmandı.

Artışta Çinlilerin hemen arkasından yüzde 140 ile Kuveytliler, yüzde 115 ile Iraklılar, yüzde 91 ile Almanlar geldi.

Bu anlamda diğer ülkeler ise yüzde 66 ile Suudi Arabistan, yüzde 65 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 52 ile "diğer ülkeler", yüzde 50 ile Azerbaycan, yüzde 45 ile İran, yüzde 40 ile de Katar şeklinde sıralandı.



-"Rus turistte seneye 2015 rakamları yakalanabilir"



Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus turistlerin geri dönüşünün sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Halen 2015 rakamlarına geri gelemediğimizi ama güvenin tekrar oluşmaya başladığını ve kayıpları hızla telafi ettiğimizi söyleyebiliriz." dedi.

Rus turistler konusunda seneye, 2015 rakamlarının yakalanabileceğini aktaran Şeyhun, iki ülke arasında tekrar güvenin oluştuğunu, en önemli konunun ise güvenlikte ve ilişkilerde sürekliliğin sağlanması olduğunu dile getirdi.

Şeyhun, Çinli turistlerin Türkiye'deki harcamalarında da müthiş büyüme olduğuna dikkati çekti.

İleride Türkiye'nin Çinli ziyaretçiler için önemli destinasyon olmasının, perakende sektörüne getirilerinin öneminden bahsedileceğine işaret eden Şeyhun, şunları da kaydetti:

"Tüm Ortadoğu ülkelerinde büyüme devam ediyor, etmeye de devam edecek. Ortadoğulular Türkiye'de rahat ediyor, burayı kültürel olarak yadırgamıyorlar. Artı vize işleri ve Türkiye'ye gelip gitmeleri çok kolay. Temmuz ayı, hazirana göre daha iyi büyüme gösterdi. Ramazan dönemindeki kayma, temmuzu daha olumlu etkiledi."