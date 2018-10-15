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Ruslar kışın da tatil tercihini Türkiye'den yana kullanıyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Rusların kış tatili için Türkiye'de yaptıkları rezervasyonun geçen yılı geride bıraktığını bildirdi

Ruslar kışın da tatil tercihini Türkiye'den yana kullanıyor
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MOSKOVA (AA) - Türkiye’nin, bu yılın kış döneminde de Rus turistlerin bir numaralı tatil yeri olduğu bildirildi.
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, 2018-2019 kış döneminde Rusların tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullanacakları belirtildi.
Rusların öncelikli tatil yerlerinden Antalya'nın yanı sıra, kış sporlarının da yapıldığı bölgeleri tercih edeceği vurgulanan açıklamada, şimdiden söz konusu döneme ilişkin tatil rezervasyon sayısının geçen yılı geride bıraktığı ifade edildi.
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, ocak-eylül döneminde Antalya'yı ziyaret eden yaklaşık 11,1 milyon yabancı turistin yüzde 38,83'ünü Ruslar oluşturdu.
Yetkililer, Türkiye'yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTurizmRusyaKışAntalya
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