Sağlık turizminde rekor bekliyoruz

Sağlık turizminde küresel marka olma yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye, ekonomik ve sosyal hayatın durma noktasına geldiği 2020’yi en az hasarla atlattı. Türkiye Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Servet Terziler, sektörün 2020’yi 2,5 milyar dolar ciroyla kapattığını söyledi. Terziler’e göre aşı çalışmalarının sonuçları hem dünyanın hem de sağlık turizminin geleceğini belirleyecek.

YAZ AYLARI BEKLENTİLERİN ÖTESİNDE GEÇTİ

2020’nin sağlık turizmi üzerindeki etkilerini değerlendiren Dr. Servet Terziler şu ifadeleri kullandı: “Sağlık turizmi ilk üç aylık kayba rağmen yılı az hasarla kapattı. 2019’a göre yüzde 20’lik bir kayıp söz konusu. Sadece saç ekiminde 2020 ciroları 1,3 milyar doları buldu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yurt dışından gelen hasta sayısında ciddi ivmelenme gördük. En fazla artış Ekim ayında yaşandı. Yılın son ayında dahi insanlarda tedirginlik olmasına rağmen tedavi için Türkiye’yi tercih ettiklerini gördük. Aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasının ardından, 2021’in ikinci yarısı itibariyle sağlık turizmi cirosal anlamda 2019 rakamlarını geçebilir. Türkiye sağlık turizmi konusunda Avrupa’nın ve bölgenin rakipsiz ülkesi konumunda. Eski normale dönüşümüzle birlikte bu durumun avantajını hemen her sektörde hissedeceğiz. Yeter ki aşılama programları başarıyla ulaşsın.”

EN FAZLA HASTA AVRUPA’DAN

Küresel salgının insanları karamsarlığa sürüklediğine dikkati çeken Terziler, “2020, dünyanın adeta evlerine kapandığı bir yıl oldu ve insanlar doğal olarak bunaldı. Estetik tedaviler insanları eskisinden de mutlu kılıyor. 2020’nin son çeyreğinde gelen hasta sayısı bu durumu ispatlar nitelikte. Yurt içi tedavilerde de aynı durum söz konusu. Geçtiğimiz yıl en fazla hasta Avrupa’dan geldi. Hollanda, İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika ilk sıralarda yer alıyor. Kuzey’den İsveç, Danimarka ve Norveç de estetik tedavilerde Türkiye’yi tercih eden ülkeler arasında yer aldı.” dedi.

HEDEF PAZAR ASYA BÖLGESİ

Türkiye’nin sağlık turizmindeki yeni hedefinin Asya bölgesi olduğunu vurgulayan TÜSATDER Başkanı, “Bu yıl özellikle Asya Bölgesi'nde; Hindistan, Çin, Endonezya, Malezya, Japonya gibi ülkelerde yeni pazar arayışlarımız başlıyor. Sağlık turizmi, Türkiye’nin toplam hizmet ihracatına yaptığı katkıyı aralıksız sürdürecek.” şeklinde konuştu.