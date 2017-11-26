Seçim iptal edildi şoku

Turizm sektörünün en büyük örgütü Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nde (TÜRSAB) önemli gelişmeler oluyor. TÜRSAB’ın intenet sitesinde adeta gizlenerek yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

. “1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 34.maddesinin (A) bendi gereğince; Birliğimizin, 23.Olağan Genel Kurulu, 26.11.2017 Pazar günü saat 10:30’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yasa gereğince çoğunluk aranmaksızın, aynı yer ve aynı saatte 02.12.2017 Cumartesi günü, seçimlerin ise ikinci toplantıyı takiben 03.12.2017 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında aynı yerde yapılacağı, Yönetim Kurulumuzun 20.09.2017 tarih ve 52 no.lu olağan toplantısında karar altına alınmıştır.

. Ancak söz konusu Genel Kurul hazırlık sürecinde yaşanan bazı hususlar nedeniyle, Genel Kurulun selameti açısından aşağıdaki kararın alınması zarureti hasıl olmuştur.

. Bu nedenle; Genel Kurul öncesinde gerek sözlü, gerekse sosyal medyada üyeler arasında meydana gelen yazışma trafiğine bağlı olarak ortamın gerginleştiğinin tespit edilmesi ve Genel Kurula katılacak üyeler arasında önemli bir kutuplaşmanın meydana gelmesi, dolayısıyla Genel Kurul salonunda ciddi bir kaos yaşanacağı öngörüldüğünden ve toplantı esnasında huzur ve sükunetin kontrol edilmesinin mümkün olamayacağı anlaşıldığından 23.Olağan Genel Kurulun ertelenmesine, oybirliği ile karar verildi.”



Şimdi yönetim kurulunun böyle bir kara almaya yetkisi olup olmadığı konuşuyor. Ayrıca kararda bahsedildiği şekilde herhangi bir gerginlik olmadığı görüşü da savunuluyor.



NELER OLMUŞTU?



Turizm sektörünün en büyük örgütü Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) seçimlerinde son tura girildiğinde şu değerlendirmeler yapılmıştı:

. Nefesler tutuldu artık ve gözler 2-3 Aralık tarihlerinde yapılacak genel kurula çevrildi. Bu arada hemen belirtelim… 1618 Sayılı TÜRSAB yasasının “ Birlik Organları” başlıklı . 34.maddesinin A Bendine göre, “Genel Kurul, 2 yılda bir Kasım ayında toplanır” denilmesine karşın seçimlerin Aralık ayına kaymasında bir sorun olup olmadığı tam olarak net değil.

. Son günlerin en önemli gelişmesi TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy’a karşı aday olan Hasan Erdem ile Firuz Bağlıkaya’nın güçlerini birleştirmesi oldu. Bu gelişmesi ile birlikte TÜRSAB’da taşlar yerinden oynadı.

. Adı aday olabilecek arasında geçen bazı isimler son dönemde Hasan Erdem lehine adaylıktan çekildi. Böylece muhalefetin eli güçlendi. Son dönemde yapılan seçimlerde muhalefetin aldığı toplam oy Başaran Ulusoy’un oylarına yakın çıkıyordu.

. Ancak oylar bölündüğü için Başaran Ulusoy seçimleri açık ara kazanıyordu. Bu defa özellikle Hasan Erdem’in gayretleri ile muhalefet birlikte hareket etme kararı aldı. Böylece dengeler değişti.

. Bu birliktelik Başaran Ulusoy’un yıkılmaz kalesi olan Bölge Yürütme Kurulları’nda (BYK) çözülme getirdi. En güçlü BYK’lardan biri olan Alanya’nın Kurucu Başkanı Bilal Korkmaz’ın başkan adayları Hasan Erdem ile Firuz Bağlıkaya’ya çağrı yaparak bölgede toplantı yapması önemli kırılma noktalarından biri oldu.

. Toplantıya 100’den fazla acente katıldı ve en önemlisi Alanya BYK Başkanı Suat Çavuşoğlu ile Side BYK Başkanı Ahmet Özden de toplantıda yer aldı. Başaran Ulusoy’un blok oylarının geldiği BYK’lardaki kırılma muhalefetin moralini yükseltti.

. Ulusoy cephesinde ise anlam verilemeyen gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Ulusoy seçimlere kadar yapılacak 8 toplantıyı iptal etti. İptal duyurularında şu metne yer verildi: - 22 Kasım Çarşamba akşamı Anemon Samsun Otel’de tertipleyeceğim yemekli sohbet toplantısı Sayın Bakanımız ile gelişen program nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih bildirilecektir. Başaran Ulusoy…

. Aynı metin 8 toplantı için tarih ve yer adları değiştirilerek gönderildi. Sektörde kimse buna anlam veremedi. Hatta Ulusoy’u destekleyen bazı isimler “üzgünüz ve şaşkınız” şeklinde sosyal medya paylaşımları yaptı.

. Ama seçimleri bir hafta kala bu gelişmenin gündeme gelmesi manidar karşılandı. TÜRSAB seçimleri öncesi Türkiye’de bu gelişmeler olurken bir haber de Almanya’dan geldi. Bu ülkede 800’e yakın acentenin bir araya gelmesi ile kurulan Almanya’daki Türk Acenteleri Birliği’nden muhalefete destek mesajı geldi.

. Bu arada geçmiş dönemlerde Başaran Ulusoy’a karşı başkan adayı olan Emin Çakmak’ın da muhalefete destek vereceğini açıklaması seçimleri etkileyecek bir gelişme olarak nitelendi. Başkan adayı olduğu dönemde Hasan Erdem’in tam destek verdiği Emin Çakmak’ın bu defa kendisini destekleyen Hasan Erdem ile birlikte hareket etmesi önemli bir gelişme olarak görüldü.

. Başaran Ulusoy’u gücünü azaltan bütün gelişmelerde imzası olan ve muhalefetin biraraya gelmesinde büyük katkısı bulunan Hasan Erdem bu seçimlerin bugüne kadar kilit ismi oldu. Peki yeni kilit isimler son dakikada çıkar mı? . Başaran Ulusoy son dakika sürprizi yapar mı? Bunları göreceğiz, çok az kaldı.



Başkanın kim olacağı önemli değil



Bu seçimlerin kilit ismi TÜRSAB Başkan adayı Hasan Erdem’e birleşmenin nasıl olduğunu ve seçimlerde hangi görüşleri ortaya koyacaklarını sorduk… İşte yanıtları: . TÜRSAB yönetiminde yedeklerle birlikte toplam 30 isim oluyor. Firuz Bağlıkaya’nın ekibinden 15 kişi gelecek 15’te bizden gelecek yönetim böyle oluşacak. . Başkan kim olacak sorusu çok önemli değil. Yönetim kendi içinde bu sorunu çözer. Çünkü biz çözümcü, değişimci bir yönetim hedefliyoruz. . Bir yıl bir isim bir yıl bir başka isim başkanlığı yapar. Başkan kim olacak, yönetimde kim olacak o kadar önemli değil. Önemli olan güçlü bir TÜRSAB ile sektörün sorunlarına çözüm getirmek. . TÜRSAB 20 yıldır istila edilmiştir. Sanki üzerine ölü toprağı serilmiş bir takım insanlar tarafından antidemokratik yönetilen kurum ne bize ne de Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışıyor. . Önceliğimiz bu monarşik yapının ve tek adam zihniyetinin bertaraf edilmesidir. Biz sektörden geçinen insanlarız ve turizm sektörüne vefa borcumuz vardır. . Bu sektör can çekişirken biz zevk-i sefa içinde yaşayamayız. Ben ve dava arkadaşlarım ile bu yanlış gidişi durdurmak, bizi hiç düşünmeyen, bizi yalnız bırakanlara ‘güle güle’ demek için yola çıktık.



