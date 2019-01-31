Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum Sosyal Medyanın önemini gün geçtikçe daha çok anlamaya başladık. Geçen hafta teknolojinin insanlar arasında tek bir dil olduğunu ve ülkeler arasında önemli bir iletişim köprüsü olabileceğini ispatlayan ülkemizin turizm tanıtımı için çok önemli bir toplantıdaydım. Bu önemli toplantıda ülkesinde Türkiye’nin çok başarılı bir şekilde tanıtımını yapan Sosyal Medya Fenomeni ve şarkıcı ZHANG CHI ile Pera Palas Otelin’de tanışma şansını yakaladım.

Esra Eren Haberi/Sosyal Medyanın önemini gün geçtikçe daha çok anlamaya başladık. Geçen hafta teknolojinin insanlar arasında tek bir dil olduğunu ve ülkeler arasında önemli bir iletişim köprüsü olabileceğini ispatlayan ülkemizin turizm tanıtımı için çok önemli bir toplantıdaydım. Bu önemli toplantıda ülkesinde Türkiye’nin çok başarılı bir şekilde tanıtımını yapan Sosyal Medya Fenomeni ve şarkıcı ZHANG CHI ile Pera Palas Otelin’de tanışma şansını yakaladım.





Şarkıcı ZHANG CHI, 2017 yılında “Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum” adlı şarkıyı söyleyerek Çin’ de Türkiye’nin tanıtımında büyük rol oynadı.



Türkiye’nin başarılı nadide acentalerından Erguvan Tourism Türkiye tanıtımı için çok önemli olan sanatçıyı başarılı bir organizasyon ile ülkemize getirmeyi başardı ve onun için özel toplantı düzenledi. Ayrıca sanatçıyı Kapadokya da başlayan Ankara ve Fethiye'den sonra İstanbul çekimlerini gerçekleştirecekler. Ülkemizin tanıtımında önemli rolü olan sanatçıya sahip çıkmalarından ötürü Erguvan Tourism’e bizde bu güzel ülkede yaşayanlar olarak çok teşekkür ediyoruz.



Etkinliğin ilk konuşmacısı Erguvan Tourism Çin Temsilcisi Alican Aktaş oldu. Aktaş bize şu açıklamalarda buundu; ZHANG CHI Teşekkür ederiz… Kendisine ait “Seni Romantik Türkiye Götürmek İstiyorum” adlı şarkısı ile Çinli halkın Türkiye’ye ilgisini çekti. Bu şarkı sayesinde Türkiye’yi merak edip gelen Çinli sayısı arttı. Artık Türkiye’nin ismi Çinliler için romantik Türkiye olarak hafızalarına yerleşti. Bu imaj Türkiye turizmi için çok faydalı oldu. Çin’deki sosyal medyada etkisi çok büyük oldu. Sosyal medyanın gücü dünyanın bir ucundaki ülke ile diğer ucundaki ülkeyi biranda yan yana getirmeyi başardı.

Etkinliğin ikinci konuşmacısı ülke turizmi için çok önemli olan bu olaya sahip çıkan ve sektörün duayen isimlerinden birisi olan TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tansu Demir oldu .Demir, bizlere şu açıklamalarda bulundu; Değerli sanatçımıza ve tüm katılımcılara TÜRSAB adına sevgi saygı ile selamlıyorum, Hoş geldiniz. Erguvan Tourism gibi nadide bir acentamızın bu kadar önemli bir kültürel hizmeti vermiş olmasından dolayı çok mutlu olduk. Değerli sanatçının Türkiye’ye teşriflerinden hem TÜRSAB olarak hem de bu coğrafyanın insanı olarak mutluluk duydum. Gerçekten zamanın ve teknolojinin çok hızlı değiştiği bir çağa tanıklık ediyoruz. 20 yıl önce benim için Çin ulaşılamaz bir ülkeydi sanırım bir Çinli içinde 20 yıl önce Türkiye öyleydi. Çok uzak coğrafyalar bilinmeyen ve tanınmayan bir ülkeydi. Şimdi artık öyle bir çağdayız ki Çinli bir sanatçımız ülkesinde bir eser yazıyor Türkiye ile ilgili romantik bir şarkı yapıyor. Ve milyonlarca Türk genci onu likeliyor. İşte teknolojinin gücünü burada görmüş oluyoruz.



Sosyal medya turizmi artık ticari olmaktan çıkartıp hikâyeye dönüştürüyor



Biz çocuktuk algılarımız sokakta açılıyordu. Şimdiki yeniçağın çocukları ise sürekli sosyal medya dalar . Sosyal medya turizmi artık ticari bir şeyden çıkartıp hikâyeye dönüştürüyor. Hikayen varsa o destinasyon ilginç oluyor. Kapadokya'da bir şarkın varsa o ilginç geliyor. Artık İnsanlar gezerken artık hikâyelere yöneliyorlar. Ben bunun için çok önemsiyorum bu tarz güzel ve faydalı etkinlikleri



Toplantıda Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tanıtma Şubesi Müdürü Bekir Kopa ise şu açıklamaları yaptı; Çok keyifli bir mekânda, çok önemli bir konuk ağırlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizmi Türkiye’de yöneten çatı ve bir kuruluştur. Bende onun İstanbul İl Müdürlüğünde İstanbul’un tanıtımı ile ilgili görevliyim bu anlamda konuğumuzun burada bulunmasını görevim açısındandı çok önemli buluyorum..Biz İstanbul'u anlatırken hep modernite ile tarihin buluştuğu bir coğrafya olarak anlattık. Bu anlamda hem bulunduğumuz mekan tarihi ögeyi temsil ederken hemde sanatçımız yaşı ve kendisini takip eden jenerasyon açısından modern bir yüzü temsil ediyor çok güzel bir tercih olmuş…Bakanlığımızın yeni tanıtım stratejisi Bunda sonra uygulanacak dijitale ağrılık verilecek. Sosyal medyada takipçi çok olan kişileri ülkemizde ağırlayacağız. Erguvan Tourism tebrik ediyorum



ZHANG CHI duygularını paylaştı bizlerle ;



Kendimi Türkiye’de evimde gibi hissettim. Merak ettiğim birçok yer var ve tekrar Türkiye’ye gelip diğer kliplerimde burada çekmek isterim.

Bu tarz ülkemizi ileriye taşıyacak etkinliklerin artmasını ve bu etkinlikte emeği geçen Erguvan Tourism , TÜRSAB gibi değerli kurumların sayılarının artmasını diliyorum.





