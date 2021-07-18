Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
İlk kez piste çıkıyor
İlk kez piste çıkıyor
 Sıfır faiz avantajı
 Sıfır faizli kredi ile satışta
Yine bir ilke imza attı
Yine bir ilke imza attı
Yeni direktör
Toyota'ya yeni direktör
İzmir'e 4 milyar TL'lik yatırım
İzmir'e 4 milyar'lık yatırım

Sermayesini 330 milyon TL’ye çıkarttı

Martı Grubu'nun payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerinden Martı GYO, 110 milyon TL olan sermayesini %200 oranında bedelli olmak üzere 220 milyon TL nakden artışla 330 milyon TL’ye yükseltti. 

Sermayesini 330 milyon TL’ye çıkarttı
banner17

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da kalan payların satışı tamamlanarak, sermaye artırımına gösterilen talebin sonucu olarak 4,6 milyon TL emisyon primi oluştu ve bu sermaye artırımı sürecinde Martı GYO’ya 225,6 milyon TL’lik nakit kaynak girişi sağlandı. 
 
Sermaye artırımından elde edilen bu kaynak Martı Grubu ile Denizbank arasında imzalanan 2030 vadeli yapılandırma anlaşması kapsamında 160 milyon TL’lik (Yaklaşık 18,7 milyon ABD Doları) ödeme yapıldı. 
 
Pandeminin turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkisine rağmen geçtiğimiz iki mali yılda da kar açıklayan Martı GYO’nun sermaye artırımı sonrası 31.03.2021 dönemli finansal tablolarında yer alan kısa ve uzun vadeli borçlar toplamı 503 milyon TL’den dönem içindeki değişimler dikkate alınmaksızın yaklaşık olarak 286 milyon TL’ye inerken, özkaynakları ise 492 milyon TL’den yaklaşık olarak 717 milyon TL’ye ulaştı. 
 
Böylelikle Martı GYO’nun 1,0 civarında seyreden Borç / Özkaynak oranı, sermaye artırımı sonrası 0,45 seviyelerine kadar inmiş oldu. 
 
Portföyünde Kemer'de 90 dönüm arazi üzerinde 1.200 yataklı Martı Myra Hotel ve Marmaris Orhaniye'de yer alan 450 yat kapasiteli Martı Marina gibi Türk turizminin önemli tesislerini bulunduran Martı GYO’nun bilanço büyüklüğü ise 1 milyar TL seviyesine ulaşmış oldu. .
 
Türk ekonomisinin yarım  yüzyılı aşkın süredir en önemli yatırımcılarından olan Martı Grubu, finansal ve operasyonel yeniden yapılanma programı kapsamında,  yatırımcılarının teveccühü neticesinde Martı GYO'da gerçekleştirmiş olduğu bu başarılı bedelli sermaye artırımı ile, 54 yıldır olduğu gibi Türk turizmine aynı heyecanla hizmete devam ederken, pandemi sonrası dünya genelinde seyahat endüstrisinin kazanacağı ivmeye paralel oluşacak büyüme olanaklarını değerlendirebilmek adına konumunu güçlendirmiştir.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Martı GrubuBorsa İstanbulMartı Myra HotelMartı Marina
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1