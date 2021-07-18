Sermayesini 330 milyon TL’ye çıkarttı

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da kalan payların satışı tamamlanarak, sermaye artırımına gösterilen talebin sonucu olarak 4,6 milyon TL emisyon primi oluştu ve bu sermaye artırımı sürecinde Martı GYO’ya 225,6 milyon TL’lik nakit kaynak girişi sağlandı.



Sermaye artırımından elde edilen bu kaynak Martı Grubu ile Denizbank arasında imzalanan 2030 vadeli yapılandırma anlaşması kapsamında 160 milyon TL’lik (Yaklaşık 18,7 milyon ABD Doları) ödeme yapıldı.



Pandeminin turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkisine rağmen geçtiğimiz iki mali yılda da kar açıklayan Martı GYO’nun sermaye artırımı sonrası 31.03.2021 dönemli finansal tablolarında yer alan kısa ve uzun vadeli borçlar toplamı 503 milyon TL’den dönem içindeki değişimler dikkate alınmaksızın yaklaşık olarak 286 milyon TL’ye inerken, özkaynakları ise 492 milyon TL’den yaklaşık olarak 717 milyon TL’ye ulaştı.



Böylelikle Martı GYO’nun 1,0 civarında seyreden Borç / Özkaynak oranı, sermaye artırımı sonrası 0,45 seviyelerine kadar inmiş oldu.



Portföyünde Kemer'de 90 dönüm arazi üzerinde 1.200 yataklı Martı Myra Hotel ve Marmaris Orhaniye'de yer alan 450 yat kapasiteli Martı Marina gibi Türk turizminin önemli tesislerini bulunduran Martı GYO’nun bilanço büyüklüğü ise 1 milyar TL seviyesine ulaşmış oldu. .



Türk ekonomisinin yarım yüzyılı aşkın süredir en önemli yatırımcılarından olan Martı Grubu, finansal ve operasyonel yeniden yapılanma programı kapsamında, yatırımcılarının teveccühü neticesinde Martı GYO'da gerçekleştirmiş olduğu bu başarılı bedelli sermaye artırımı ile, 54 yıldır olduğu gibi Türk turizmine aynı heyecanla hizmete devam ederken, pandemi sonrası dünya genelinde seyahat endüstrisinin kazanacağı ivmeye paralel oluşacak büyüme olanaklarını değerlendirebilmek adına konumunu güçlendirmiştir.