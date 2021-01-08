Seyahat acentaları belgelerini satışa çıkardı

Melek Çubuk yazıyor - Mart 2020 tarihinden itibaren hayatlarımıza giren salgından tüm dünya ve herkes etkilendi. En çok kimin etkilendiğinden bahsedersek tartışmasız ve açık ara turizm sektörü birinci gelecektir. Turizm çok fazla unsurun bir araya gelmesi ile oluşan bir sektördür. Altında ulaşım, konaklama tesisleri, yeme-içme mekanları, rehberler, müzeler, çevirmenler, sesçiler, ışıkçılar, mağazalar ve daha bir çok bileşeni barındırmaktadır. Bir de seyahat acenteleri vardır ki, tüm bu unsurları bir araya getirerek hizmeti ürüne çeviren bel kemikleridir.

Geçen hafta yeni yılın ilk günlerinde Turizm Araştırma ve Geliştirme Platformu olarak Sayın Celal Toprak moderatörlüğünde yaptığımız ve yeni senede turizmi tartıştığımız toplantıda Türkiye’de salgın nedeni ile çok zor durumda olan seyahat acentelerini de konuştuk.

Ülkemizde yaklaşık onikibin kayıtlı seyahat acentesi ve binlerce çalışanı bulunmaktadır. Seyahat acentelerinin durumunu konuşmak üzere, kendilerini temsil eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Ali Bilir’i ağırladık. Kendisi de bir seyahat acentası sahibi olan Bilir, dünyada yüzelli milyon turizm çalışanın işsiz kaldığını ve turizm gelirlerinde 1,1 milyar dolar düşüş olduğunu söylerken, Türkiye’de ise seyahat acentalerının belgelerini satışa çıkardıklarını, ofislerini kapattıklarını ve sektörden çekildiklerini belirtti. Türkiye’nin tanıtımını yurt dışında yapan ve ülkemizi bir turizm markası haline getirmek için ürünler geliştiren seyahat acentelerinin büyük bir umutsuzluk içerisinde olduklarının ve mesleklerini icra etmek için gerekli motivasyonlarını kaybettilerinin altını çizdi.

2019 senesinde 35 milyar dolar cari açığı kapatan sektöre yeteri kadar destek yapılmadığını söylerken, seyahat acentalerı olarak şikayetçiyiz dedi. Türkiye Seyahat Acentaleri Birliği olarak tüm taleplerin gerekli mercilere iletildiğini de belirterek kredi yerine hibe verilmesini ve SGK, vergi gibi ödemelerin ötelenmesini istedi.

Kısa dönem ödenekleri ile personelini kaybetmemeye çalışan acente sahiplerinin ise zor zamanlar geçirdiklerini vurgulayarak, farklı ülkelerde seyahat acentası sahiplerine de maaş verildiğini bunun Türkiye’de de uygulanması gerektiğini belirtti.

Turizm sektörünün en önemli bileşenleri olan seyahat acentelerinin sektörden çekilmesi ve yok olması onbinlerce insanın istihdamının sona ermesine ve ülkemiz için önemli olan turizm gelirlerinin düşmesine sebep olacaktır. Salgın sonrasında ülkemize turist çekmek için en büyük gayreti gösterecek ve tanıtımı yapacak olan seyahat acentelerinin maddi ve manevi olarak ayakta kalması çok önemlidir.

Aşı ile yeşeren umutlarımız ile tekrar seyahat edeceğimiz, tatil yapacağımız günleri ve seyahat acentaleriının hazırladıkları tatil önerilerini dört gözle bekliyoruz.