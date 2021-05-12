Sıkıntıda olan şehir otelleri için çözüm önerdi

Pandemi nedeniyle turizm hareketinin azalması, geçmiş yıllarda terörle etkilenen şehir otelciliği sektörüne ölümcül darbeyi indirdi. GAPAS başkanı İsmail Özcan şehir otellerinin ayakta kalması için ‘hizmetli apartman’konseptine geçerek odaların kiracı adaylarına sunulabileceğini ifade etti.

Gayrimenkul sektörünün en önemli tipolojilerinden konaklama tesislerinden, şehir merkezlerinde konumlanmış olanları ‘şehir oteli’ olarak adlandırılıyor. İş seyahatleri, fuarcılık, kongre faaliyeti yanı sıra, gerek yurtiçi gerek uluslararası turizm kaynaklı müşteri hedef kitlesine sahip şehir otelleri, bugünlerde Koronavirüs pandemisi nedeniyle önemli derecede müşteri sıkıntısı çekiyor. Birçok otel; ya faaliyetine ara verdi ya da tamamen çalışmayı durdurdu. İlan sitelerine yansımasa da satılık/kiralık otel binalarında artış olduğu söyleniyor.

Şehir otellerinin ciddi bir kapanma ya da ekonomik sıkıntı içinde olduğu yönünde haberler olduğunu vurgulayan Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) başkanı İsmail Özcan geçmişte iş, fuar, turizm gibi farklı alanlarda müşterileri olan şehir otellerinin, bugünün pandemi koşullarında ayakta kalmalarının oldukça zorlaştığını söyledi. Otel binalarının gerek lokasyonları, gerekse de özellikleri itibariyle, son derece nitelikli gayrimenkuller olduğunun altını çizen Özcan bu tür binaların, yurtdışında oldukça yaygın olan ‘hizmetli apartman (serviced apartment)’ ya da ‘uzatılmış konaklama (extended stay)’ tarzı bir tipolojiye dönüştürülüp 3 ile 12 ay arasında değişen sürelerle ‘kiracılara’ açılabileceğini ifade etti.

Konut fiyatlarının enflasyonun üzerinde arttığı bir dönemde, konut satın alma maliyetine giremeyen, girmek istemeyen kiracı adayları için ‘hizmetli apartman’ tipindeki otellerin iyi bir alternatif olabileceğini ifade eden GAPAS başkanı Özcan bu tür otel binalarının, özellikle yalnız yaşayanlardan ve yeni evli çiftlerden oluşan kiracı adayı hedef kitleye, otel bünyesinde verilebilen restoran, fitness, çamaşır yıkama, ütüleme, kuru temizleme gibi hizmetlerle birlikte bir paket olarak otel odalarının kiraya verilebileceğini bildirdi. Özcan, “konut kiralarının yükselme eğiliminde olduğu böyle bir dönemde, otel binalarının da kiralık gayrimenkul piyasasına dahil edilmesiyle kira bedelleri de dengede tutulabilir, resmi makamlar otellerin dönüşümüne destek olmalı” dedi.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) hakkında:

GAPAS, gayrimenkul pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirmeyi, bu alanda çalışan kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, gayrimenkul sektörüne bilimsel, deneyimsel bilgi aktarımında bulunmayı, gayrimenkuller için satıcı, alıcı ve/veya kiracı durumunda olan bütün kişiler için pazarlama, satış/satın alma, kiraya verme/kiralama alanında bir danışma ve referans kuruluşu olmayı hedefleyen bir topluluktur.