Şimdi İstanbul diyerek 10 bin turist getirecek

Dünyayı sarsan Covid-19 ‘engeline rağmen, pandemi döneminde birçok çalışmayla ses getiren Bentour, bu kez Türk Hava Yolları ile birlikte, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Istanbul Büyükşehir Belediyesi ve özenle seçilen Güvenli Turizm Sertifikası ile hizmet veren İstanbul otellerinin katkıları ile çok önemli bir kampanyayı hayata geçiriyor. Kampanyanın başına turizm sektörünün sevilen isimlerinden Sevda Yılgaz getirildi.

Yılgaz; kampanya ile ilgili “Yaklaşık iki aydır, titizlikle bu kampanyanın altyapısını hazırlıyoruz. Türk Hava Yolları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul İl Turizm Müdürlüğü, Istanbul Büyükşehir Belediyesi, ERKA Turizm, sektör birlikleri ile, otel partnerlerimizin ve diğer turizm ürünlerinin temsilcilerinin samimi ve cazip yaklaşımları ile İstanbul kadar davetkâr, alışılmışın dışında güncellenmiş paketler hazırladık" dedi.

Kampayanın ŞİMDİ İSTANBUL! adıyla duyurulacağını belirten Yılgaz, "Umuyoruz vakalar azalarak ortadan kalkar ve Türkiye’ye girişte 72 saat PCR Test mecburiyeti, 15 Nisan itibariyle son bulur ya da makul ücretle kısa zamanlı güvenli hızlı testler ile sonuç alınabilir, birçok Avrupa şehrinde var olan uygulamayla test fiyatları uçak fiyatlarını aştığı gibi zaman konusu da ikna edici olmuyor. Bu engeller ortadan kalktığında ŞİMDİ İSTANBUL kampanyası ile Avrupa’dan, 10 bin turisti getirmeyi planlıyoruz” diyerek Bentour’un hedeflediği turist sayısını açıkladı ve şunları söyledi:

“Cazip fiyatlarla 3 ilâ 5 günlük paketlerden oluşan kampanya’ya, opsiyonel olarak, lezzet ve yürüyüş rotaları gibi yeni keşif kültür sanat turları, günlük klasik şehir turlarının dışında, İstanbul’a yakın Yalova ve Sapanca gibi bölgeleri de katarak Termal turizm zenginliğimizi de alternatif olarak sunacaklarını ve Golf severler için de Kemer GOLF Country’le “Şimdi Club İstanbul diyeceğiz.”

1 Nisan’da Avrupa başlıyor

1 Nisan’da başlayacak kampanyanın tanıtımına başta Almanya olmak üzere, İsviçre, Hollanda ve Avusturya’da birçok turizm platformunda ses getirecek şekilde start verildi. Bentour, seyahat acenteleri ile de satışı destekleme amaçlı Webinar sunumları düzenleyecek.