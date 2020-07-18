Şimdi Karadeniz'e gitme zamanı

Yurt dışı turlarda sektör lideri olan ve son iki yılda yurt içi kültür turlarında yaptığı atılımla dikkat çeken Prontotour, farklı seçeneklerde oluşturduğu Karadeniz turları ile öne çıkıyor.

Rotasını kültüre çeviren gezginlerin ilk duraklarından biri olan Karadeniz, yeşil doğası, yerel özellikleri ve eşsiz lezzetleriyle bu yıl yine en çok talep gören yerler arasında. Karadeniz’in püfür püfür esen yaylaları, serin suları ve tabii ki dünyaca ünlü Sümela Manastırı, Ayder Yaylası ve Uzungöl’ü gidilecek rotalar arasında.

1049 TL’ye Karadeniz Turu

Sosyal medyada #ÇokGüzelsinTürkiye etiketiyle yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gören ve Anadolu’da ayak basmadık yer bırakmayan Prontotour’un Karadeniz turları otobüslü ve uçaklı olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. 3, 4 ve 5 gece otel konaklamalı otobüslü turlarda 8 geceli seçenekler de yer alıyor. Otobüslü Karadeniz turlarının fiyatları 1049 TL’den başlıyor.

Uçaklı turlar ise yine 3, 4 ve 5 gece konaklamanın yanı sıra 6 geceli otel konaklama seçenekleri de sunuyor. THY veya Pegasus havayollarının kullanıldığı uçaklı paketlerin fiyatları ise 1539 TL’den başlıyor. Uçaklı turlar arasında yer alan Uçaklı Karadeniz ve Doğu Anadolu turunda Doğu Karadeniz Bölgesi ile Kars, Doğubayazıt ve Van‘ı da seyahatseverler görebiliyor. Bir başka paket olan Uçaklı Karadeniz Batum ve Tiflis turunda misafirler, Doğu Karadeniz Bölgesi ile ayrıntılı olarak bir gece Tiflis konaklamalı Batum ve Tiflis’i de gezme olanağı elde ediyor.

Güvenli seyahat için tüm önlemler alındı

Prontotour’un Karadeniz turları diğer kültür rotalarında olduğu gibi pandemi dönemine özel kurallara uyularak yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koyduğu seyahat kriterleri esas alınıyor. Turlarda kontenjanlar az tutulurken, sosyal mesafe, maske kullanımı, araç dezenfeksiyonu, otel ve gidilen mekanlardaki hijyen koşulları gibi hususlara son derece önem veriliyor.

Prontotour yurt içi tur paketleri arasında yer alan “Kurban Bayramı Turları” ile aile ve arkadaş gruplarınızla birlikte özel araç ve rehberle gezebilme imkanı sağlayan “Biz Bize Turlar” kapsamında Karadeniz turları bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin farklı şehirlerinden çıkışlı Karadeniz turları da mevcut. Yurt içinde Türkiye’nin en güzel butik ve kıyı otelleri ile tatil evleri ve villalar da diğer tatil seçenekleri arasında.

Her bütçeye uygun tur paketlerini görmek, kültür rotalarını keşfetmek ve birbirinden keyifli otelleri deneyimlemek için sizleri acentalarımız, merkez satış ofisimiz veya internet sitemize davet ediyoruz.

Pembe Hanım Konağı

Tur organizasyonlarının yanısara Karediniz'e bireysel gitme şansınız da olabilir. bu durumda Gelecek Turizm kapsamında gerçekleştirilen Pembe Hanım Konağı gibi noktaların desteğini almanızı gerekiyor. Pembe Hanım Konağı'nda hem lezzetlerle tanışma sansınız oluyor hem de ratalar, tarihi ve doğal güzellikler konusunda bilgi almanızı mümkün olabiliyor.