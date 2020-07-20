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SİNEMA PLAJDA

Yaz akşamları, deniz kenarında sinema keyfi yaşamak isteyenler Kilyos’ta, TIRMATA BEACH’te buluşuyor. Pandemi nedeniyle kapalı mekanlardan uzak durmayı tercih edenler için güvenli bir alternatif sunan TIRMATA, “kum-güneş-deniz” keyfine cuma, cumartesi, pazar geceleri, açık havada film izleme ayrıcalığını da ekledi. Açılışını “NAİM” filmiyle yapan, eylül sonuna kadar devam edecek gösterimlerin biletleri biletinial.com’da satışta.

SİNEMA PLAJDA

11 yıldır Kilyos’ta, Karadeniz’in benzersiz panoraması eşliğinde, 6 bin kişilik şezlong kapasitesi, 6 dönüm çim alanı, bin iki yüz metrekare teras bölümü, 600 kişilik restoranı, 500 metrekare Beach kafesi ve Kite Surf Okulu ile ziyaretçilerini ağırlayan TIRMATA BEACH, yaz gecelerine film izleme keyfini de ekliyor. 
 
Açık Havada Güvenle Film İzleme Keyfi

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeler ve maskelerle şekillenen hayatımızda TIRMATA Beach, 600 kişi kapasiteli İstanbul’un tek plaj sinemasıyla yaz aylarına renk getiriyor. 

Her hafta sonu, cuma, cumartesi pazar geceleri, yıldızların altında, sosyal mesafeli ortamda, ailenizle, çocuklarınızla, arkadaşlarınızla birlikte koronavirüs bulaşma korkusu olmadan yaşayacağınız bu özel deneyimde her biri sinemamızda iz bırakmış, en çok izlenen filmler beyazperdede olacak. 

TIRMATA; 12 metreye 7 metre boyutunda hava geçirgenli dev perdesi, son sistem sinema projektörü ve surround ses kalitesiyle, koronavirüs nedeniyle aylardır uzak kaldığımız film izleme keyfini salonları aratmayacak teknolojiyle deniz kenarına taşıyor. 

Açılışını efsanevi sporcu Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “NAİM” filmiyle yapan; “Ayla”, “Müslüm”, “Yedinci Koğuşta Mucize” gibi çok özel filmleri gösterim programına alan TIRMATA BEACH, haftanın her günü deniz keyfini yaşayan misafirlerine ek olarak eylül sonuna kadar sinemaseverleri de bekliyor. Biletler, biletinial.com’da satışa sunuldu.
 

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TIRMATA BEACHTIRMATA
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