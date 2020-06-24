Sizi biz bize turlara davet ediyor

Prontotour’un yeni konsepti “Biz Bize Turlar” aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenle ve doya doya gezme fırsatı sunuyor. Size özel aracınız ve rehberinizle doğal güzellikleri, tarih ile kültürel zenginlikleri biz bize keşfedip, unutulmaz anılar biriktirin!

26 yıldır kaliteli tatilin adresi ve yurt dışı turların lider markası olan Prontotour son yıllarda yurtiçi kültür turlarında yaptığı atılımla da dikkatleri çekiyor. Paket tur çeşitliliği ve oluşturduğu farklı konseptlerle yurtiçini keşfetmek isteyen gezginlerin ilk tercihleri arasına giren Prontotour, Anadolu’nun zenginliklerini gözler önüne seren kültür turları ile yeni normal olarak nitelenen Post-Covid döneme hem deneyimli kadrosu hem de özgün ve güvenli tur içerikleriyle hazır!

Prontotour’un misafir memnuniyeti ve beklentilerine uygun yeni konsepti “Biz Bize Turlar” ile pandemi dönemine özel güvenli tatil seçeneği oluşturduklarını dile getiren Prontotour Genel Müdür Yardımcısı Hakan Öksel, “Evde kalan, koronavirüsle mücadeleye destek veren 7’den 70’e herkesin tatili hak ettiğine inanıyoruz. Tedbiri elden bırakmadan, bilim insanlarının tavsiyelerine uyarak, riski en aza indirip sizleri sevdiklerinizle ihtiyacınız olan tatile davet ediyoruz. Covid-19 tedbirlerini üst düzeyde aldığımız “Biz Bize Turlar” ile güvenli seyahat ediyoruz. Gruba özel araç ve rehberimizle aileniz veya yakınlarınız, arkadaş, dost ya da komşularınızla sizi keşfe çağırıyoruz ” dedi.

Yeni konsept hem yurtiçinde hem yurt dışında…

“Biz Bize Turlar” konseptini dileyen misafirlerin yurt dışı turlar için de tercih edebileceğini hatırlatan Öksel, tur rotalarıyla ilgili de şunları söyledi: "Yurt dışında Balkan coğrafyası, Ukrayna, Baltıklar, Orta Avrupa, Malta, Portekiz gibi rotalarda farklı şehir seçeneklerimiz var. Yurtiçinde ise Likya Yolu, Lavanta Tarlaları ve Salda Gölü, Karadeniz ve Yaylaları turları ile Gökçeada-Bozcaada, Bodrum-Didim-Şirince-Kuşadası turlarını örnek verebiliriz. Ayrıca ürün yelpazemizi genişlettiğimizi, Mavi Yolculuk Turları, Kıbrıs Otelleri ve Türkiye’nin en güzel küçük otellerini satış ağımıza eklediğimizi söylemeliyim. Tabii Anadolu’da keşfedilecek pek çok güzellik var. Biz o yüzden #ÇokGüzelsinTürkiye sloganıyla herkesi bu keşfe davet ediyoruz."

“Tüm turlarımızda güvenli seyahat önlemleri aldık”

Normalleşme süreciyle birlikte kültür turlarına olan talebin de arttığını hatırlatan Hakan Öksel, “Tur içeriklerimiz ve özel rotalarımız zaten çok beğeniliyordu. Bu turlarımızı yeni dönemde güvenlik ve sağlık kriterlerini artırarak, kontenjanı azaltıp ekstra önlemler alarak aynı keyifle düzenlemeye devam ediyoruz. Tüm turlarımız için otel, restoran ve diğer işletmeleri özenle seçtiğimizi, koronavirüs sağlık kriterlerini dikkate aldığımızı, personelimizi sürekli eğitimden geçirdiğimizi ayrıca belirtmek isterim.

Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda güvenli seyahat için uyguladığımız önlemleri hazırladığımız kısa bir filmle sosyal medya hesaplarımız üzerinden misafirlerimizle paylaştık. Tur araçlarımızın periyodik dezenfektasyonu, ateş ölçümü, maske kullanım zorunluluğu, sosyal mesafe, %50 kapasite kullanımı gibi tüm kurallara hem çalışanlarımızın hem tura katılan misafirlerimizin uymasını istiyor ve titizlikle kontrollerini yapıyoruz. Tüm tedarikçilerimizin koronavirüse dönük önlemler almış olmasına dikkat ediyor ve bu koşulla kendileriyle çalışmayı tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Maliyetler arttı, fiyatlara yansıtmadık”

Turizmde artan maliyetlerin paket tur fiyatlarına etkisini de değerlendiren Öksel, şunları kaydetti: "Pandemi sürecinden en çok turizm sektörünün etkilendiği bir gerçek. İşletme ve tedarikçi giderleri artış gösterdi. Bu durum paket tur pazarında fiyatlara minimum %15 civarında etki edecektir. Ancak biz Prontotour olarak bu artışları misafirlerimize yansıtmayacağız. Tatilin artık ihtiyaç olduğu yadsınamaz bir gerçek. Misafirlerimize her zaman en uygun fiyatları sunmak istiyoruz. Tur satın alırken doğru ve güvenilir adresin markalaşmış, kalitesinden taviz vermeyen seyahat acentaları ve tur operatörleri olduğunu düşünüyorum. Kamu bankalarımızın seyahat acentaları üzerinden sağladığı tatil kredisi ve kredi kartına uzun vadeli taksit seçeneklerinin seyahatseverler için de bir fırsat olduğu kanısındayım."