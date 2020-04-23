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SKAL’dan 100. yıl mesajı

Turizm ilkelerin temelini oluşturan, Türk Turizmine ve Dünya Turizmine ilham veren, yol gösteren, Atatürk’ümüzün “ Yurtda Sulh, Cihanda Sulh ” sözleri, Turizmin ön koşuludur. Turizmin Ancak güvenli barışçıl bir ortamda mümkün olabileceğidir.

SKAL’dan 100. yıl mesajı
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Yılmaz Parlar yazıyor... “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir!”

Bir ulus olarak bağımsızlığımızı güvence altına almak için savaşan milli kahramanlarımız, başta Atamız olmak üzere hatırlanmayı kalplerde sonsuza kadar yaşamayı hak ediyorlar.
Politikacılar bu vesileyle, özgürlükleri ve özgürlüğü korumak, kitlelerin refahını arttırmak için çalışmak ve hepimizin güvenebileceği ve gurur duyabileceği büyük bir ulus inşa etmeye devam etmek çalışmaya devam etmeliler.

Özgür bir ulusun parçası olmaktan gurur duyan çocuklarımız, bugün sonuna kadar özgürlüğün tadını 23 Nisan Çocuk Bayramını çoşkuyla kutlayamamaktan buruklar ama, özgürlük ve birliğimiz için savaşan  Atatürk’ümüz herkesin mutlaka geçirdiği evre tüm çocuklara armağan ettiği günü minik yüreklerinde kutluyorlar.
Turizm Örgüt devlerinden SKAL kulüplerin SKAL İnternational İstanbul kulübü Başkanı Ayşe Önen  Meclisimizin , Yüz yılı kutlamaları kapsamında çok değerli mesaj verdi.
 
İstanbul kulübü Başkanı Ayşe Önen “Yüz yıl önce bugün, 23 Nisan 1920’de açılan Meclisimiz, Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında önemli rol üstlenmiş, İstiklâl ve İstikbâl yolunda önemli kararlar burada alınarak, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri burada atılmıştır. 

Tarihimizdeki bu anlamlı günü “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ilan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, yarınlarımızın teminatı, geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiği önemi göstererek, ülkemiz için önemli olan bu tarihi daha da anlamlı kılmıştır. 

Çocuklarımız milletimizin, ülkemizin ortak umudu ve geleceğidir. Onlara sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmak demektir. Onları yarınlara hazırlayarak, bayrağını, vatanını, milletini seven, milli değerlerine  bağlı nesiller olarak yetiştirmek bizlerin en önemli görevi ve önceliğidir. 

İstiklâl ve İstikbâl yolunda Kurtuluş Savaşımıza kumandanlık eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanı ve milleti için mücadele etmiş tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!

Skål sevgi ve saygılarımla, sağlıkla kalın!” şeklinde mesajını verdi.

Başkan Ayşe Önen’in kutlama mesajı vesilesiyle Atam’ızın bu anlamlı gündeki Turizmin, Ülkenin resmi tanınması kadar imaj olarak tüm Dünya insanların Ülkeyi ziyaretiyle tüm kalplerinde tanımasının önemine işaret etmesiydi.

Mustafa Kemal Atatürk sadece bir askeri liderin yeteneklerini değil Batı ile Doğu ülkeleri arasında dostluk köprüleri kuran, , aynı zamanda uzak görüşlü bir kişinin doğuştan gelen özelliklerini taşıyan bir diplomattı. Hem çağının hemde günümüzün tüm dünyanın kabul ettiği, diğer tüm tarihi liderlerin baş mimarıydı.

Fikir dehası Ata’mızın, gençlik başta olmak üzere her yaş, kültür turizmi eko turizmi ön plâna çıkaran turizm çeşitlemeliridir. Bunlar uygulanabilindiği takdirde hoş görünün ön plana çıktığı faktörle, turizmin esas yapısı elde edilir. 

Siyasi gerginliklerden uzak, gerek uluslararası, gerek ulusal barış ortamı, turizmin gelişebilmesi için zorunlu olan ön koşuludur. Uyumlu ilişkiler anlamına gelen, güvenliktir. Barışçı olmak, toplumun hayatında dengenin sağlanmasıdır. 

Kazanılmış haklara saygın olan insanların özgür hareketi ve Hukuk turizmin baş koşuldur. Barış ortamının, sosyal düzenin varlığı turizmin temelidir. 

Yolculuk ve konaklama sırasında turistlerin, can ve mal güvenliğinin sağlanması gereklidir. Güvenliğin olmadığı ortamlarda turizmin gelişmesi mümkün değildir. 

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SkalAyşe ÖnenYılmaz Parlar100.yıl23 Nisan
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