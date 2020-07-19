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Sosyal mesafe ayarlandı maskeli tatile hazırlandı

Türkiye’nin en iyi 10 resort oteli arasında yer alan Boyalık Beach Hotel, bayrama özel hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak tatil programı hazırladı.

Sosyal mesafe ayarlandı maskeli tatile hazırlandı

Tatillerin vazgeçilmez adresi Boyalık Beach Otel, Kurban bayramına özel programla misafirlerini ağırlayacak. Türkiye’nin en iyi 10 resort oteli arasında yer alan Boyalık Beach Hotel, bayrama özel hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak tatil programı hazırladı.

Dört günlük bayram tatilinde misafirlerine unutulmaz Çeşme günleri sunmayı hedefleyen Boyalık Beach Hotel, müzik dinletilerine arife gününden itibaren başlayacak. Her güne bir program hazırlayan Boyalık Beach Hotel, misafirlerine unutulmaz bir bayram tatili sunacak. Bayramın birinci günü Zeytin Sanat Gala Pop Grubu, ikinci gün Grup Elegance, üçüncü gün Opus Müzik ile müzik ziyafeti devam ederken dördüncü gün ise canlı müzik dinletisiyle son bulacak.

120 metre uzunluğundaki mavi bayraklı plajı, açık ve kapalı havuzlarının yanı sıra SPA imkanı ve termal tesisleri ile de ön plana çıkan Boyalık Beach Hotel, kurban bayramında dört gün boyunca dolu dolu bir programla misafirlerini ağırlayacak. Pandemi sürecine uygun olarak hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına önem vererek faaliyet gösteren Boyalık Beach Hotel, küçük misafirlerine de dört gün boyunca eğitici ve öğretici oyunların yanı sıra mini kulüp ve mini diskoyla güzel bir tatil geçirme imkanı sağlayacak.

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