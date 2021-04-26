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Sosyal mesafeyi ayarladı düğünlere talip oldu

Elite World Hotels düğün telaşına girmeden sade bir törenle “evet” demek isteyenler için özel ikramları ile  benzersiz bir nikah atmosferi de sunuyor. Ayrıca doğa ile içi içe bir ortamda düğün hayal ederler ise Elite World Sapanca’nın huzur dolu ortamını tercih edebilirler. 

Sosyal mesafeyi ayarladı düğünlere talip oldu
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Düğün organizasyonlarının  her detayını düşünerek organize eden Elite World Hotels, havuz başı ve sosyal mesafeli zarif salonları ile çiftlerin hayallerini gerçekleştiriyor. Elite World Hotels düğün telaşına girmeden sade bir törenle “evet” demek isteyenler için özel ikramları ile  benzersiz bir nikah atmosferi de sunuyor. Ayrıca doğa ile içi içe bir ortamda düğün hayal ederler ise Elite World Sapanca’nın huzur dolu ortamını tercih edebilirler. 

Konfor, şıklık ve misafirperverliği bir arada sunan Türkiye’nin yerel otel zinciri Elite World Hotels bu yaz, sosyal mesafeli, güvenli balo salonları ve havuz başı düğün konseptleri ile çiftlerin mutluluğuna şahitlik etmeye hazırlanıyor.

Çiftler en özel heyecanını doyasıya yaşarken, Elite World Hotels düğün organizasyonunun başından sonuna kadar her detayı düşünerek hayallerin ötesine geçen seçkin hizmetler sunuyor.

Balo salonlarının ihtişamı ve konforunun yanı sıra ilk dans eğitimi, dekorasyon, masa süslemesi, nikah seremonisi, DJ, özel asistan hizmeti; otellerin Executive Şef’lerinin ellerinden çıkan lezzetli menüler, düğün çiftlerine sunulan özel sürprizler ve Elite World Marmaris veya Elite World Sapanca Hotel’de 2 gece balayı konaklaması ücretsiz ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

Hayallerinizdeki Havuz Başı Düğünleri Elite World Hotels’de

Estetik ve modern dış mimariden çarpıcı iç mekan tasarımlarına kadar her şeyin özel olarak hayata geçirildiği Elite World Europe Hotel ve Elite World Asia Hotel; benzersiz konseptleri ile unutulmaz düğünlere ev sahipliği yapıyor.

Elite World Asia ve Elite World Europe Otelleri geniş havuz başı açık alanları ve görkemli, büyük ve ferah balo salonlarında sosyal mesafeli, güvenli bir  hizmet veriyor. Özellikle yaz aylarında tercih edilen havuz başı düğünleri için modern ve şık konseptler yaratan Elite World Europe Hotel ve Elite World Asia Hotel hayallerdeki düğünü yaşamayı mümkün kılıyor. Deniz manzarasından kopamayan çiftler için adalar ve deniz manzarasının eşlik ettiği Elite World Asia Hotel; keyifli bir düğün yapma imkanı sağlıyor. Ayrıca gelin ve damat için özel asistan konforu, ilk evlilik yıldönümünde özel konaklama, misafirler için vale hizmeti de Elite World Hotels’in ayrıcalıklı hizmetleri arasında yer alıyor.

Doğa ile iç içe düğünün adresi Elite World Sapanca

Bu arada düğün merasimini doğa ile iç içe bir ortamda gerçekleştirmek isteyenler; Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’un görkemli geniş salonları ve havuz başı alanlarında yıllarca unutulmayacak bir düğün organize edebilirler. Ayrıca düğün yerine nikah tercih edenlerde yine  doğanın kalbinde yer alan Elite World Sapanca’da hem misafirlerine hem de ailelerine unutulmayacak, duygu dolu anlar yaşatabilirler.

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