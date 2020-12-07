Spor turizmin yeni umudu olabilir

Global ekonomiyi derinden sarsan koronavirüs salgını, dünya genelinde pek çok sektörü olumsuz etkilerken, bunların başında ise turizm geldi. Turizm sektörünün son durumu 27 - 29 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenen Dünya Turizm Forumu’nda ele alındı. 30 farklı ülkeden 175 konuğun ve 500 binden fazla izleyicinin yer aldığı forumda dünya turizm sektörünün 2020’yi 3 trilyon dolar kayıpla kapatmaya hazırlandığı açıklandı. Forumda konuşan İstanbul merkezli İngiliz ve Pakistanlı yatırım şirketi Imtiaz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Omar Imtiaz, turizmin yaralarını sarmaya spor yatırımlarının yardımcı olabileceğine dair açıklamalarıyla dikkat çekti.

İngiltere’de taraftarlar maç günleri ortalama 8.600 TL harcıyor

Ligue1 Fransız futbol kulübü OGC Nice'in geçtiğimiz yıllarda hissedarı olan Omar Imtiaz, “Spor ve turizm birbiriyle bağlantılıdır ve daime el ele ilerler. Nitekim dünyanın en iyi 20 futbol kulübü geçen yıl 9 milyar avroluk bir gelir elde etti ve bunun yaklaşık %16’sını maç günlerinden kazandı. Böylece maçlara ev sahipliği yapan şehrilere de doğrudan ekonomik katkı sağladı. Örneğin, İngiltere Premier Ligi’nde futbol maçlarına gelen taraftarlardan geçen sene 5,7 milyar lira (550 milyon sterlin) gelir elde edildi ve ziyaret sırasında kişi başı ortalama 8.600 lira (820 sterlin) harcama yapıldı.” dedi.

İstanbul’daki futbol kulüpleri Türk spor turizminin can damarı olabilir

Türkiye’deki turizm faaliyetlerini yeniden canlandırmak için İstanbul gibi kulüpleri uluslararası alanda ün kazanan şehirlerin etkili olacağını söyleyen İmtiaz, “Özellikle de turizm sezonu dışındaki Kasım-Mart dönemi, uluslararası spor turizmini, yani futbol taraftarlarını çekmek için çok önemli. Çünkü taraftarlar maça gelirken şehri keşfetmek için birkaç gün fazladan kalmayı tercih ediyor. Yalnızca maçı izlemekle kalmayıp, stadyumu ziyaret edip şehir turlarına katılıyorlar. Aynı zamanda yeme-içme sektörü de maç günlerinden payını fazlasıyla alıyor” diye konuştu.

Imtiaz Holding Türk kulüplerine sıcak bakıyor

Nice Futbol kulübüne yaptığı yatırımlardaki deneyimlerden hareketle yatırımcıların spor kulüplerini nasıl değerlendirebileceklerine dair açıklamalarda da bulunan Omar Imtiaz, “Bir spor kulübüne yatırım yaparken en önemli kriterlerde biri güçlü taraftar kitlesine sahip olması. Tarafları ise emlak, konaklama, yeme-içme ve ticari fırsatlar gibi daha fazla gelir yaratma potansiyeli olan noktalar izliyor. Tüm bunlar, sahaya da yansıyor. Nitekim Nice için yaptığımız çalışmalarla üç yıl sonra çok daha yüksek bir değerle kulüpten çıkmayı başardık. Belki bir gün benzer yatırımları bir Türk kulübüne de yapmak söz konusu olabilir.” ifadelerini kullandı.