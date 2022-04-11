Sürdürülebilir tatil ile yeni sezona hazırlandı

Otelcilik sektörünün en lüks ve Türk turizminin sayılı otelleri arasında yer alan, hizmete girdiği ilk gününden itibaren sürdürdüğü çevre koruma çalışmalarını her geçen gün artırarak destek veren Güral Premier Tekirova ve Güral Premier Belek, tüm ihtişamıyla yeni bir sezona daha merhaba dedi. Nisan ayı itibarı ile ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Güral Premier Antalya Otelleri, konfor anlayışını doğal ve geniş yeşil alanları ile buluşturarak misafirlerine hem unutulmaz hem de daha çevreci bir tatil vaad ediyor.

Kuruldukları günden bu yana ödüle doymayan Güral Premier Antalya Otelleri, bu yıl da misafirlerini ağırlamaya hazır. Nisan ayı itibari ile kapılarını açan Güral Premier Tekirova ve Güral Premier Belek; muhteşem sunumları, konforlu odaları, yeşil ve doğal peyzajı, sağlıklı ve güvenli konaklama hizmeti sayesinde misafirlerinin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Her yıl dünyanın çeşitli bölgelerinden turizm profesyonellerinin yarıştığı ve dünyanın en prestijli otelcilik ödülleri arasında olan World Luxury Hotel Awards 2021’de Güral Premier Tekirova, “Doğu Avrupa’nın En İyi Lüks Aile Oteli” olarak seçilirken Güral Premier Belek ise Türkiye’nin “En İyi Her Şey Dahil Aile Oteli” ödülünü kazandı.

Güral Premier Antalya Otelleri, pandemi sebebiyle oluşan yeni tatil anlayışıyla öne çıkan hijyen ve sosyal mesafe standartlarına da maksimum derece uyum sağlıyor. Misafirlerinin güvenliğini ve sağlığını ön plana alan otel yönetimi, eğitimli ekibi ve tam donanımlı hizmet yapısı ile sezon boyunca misafirlerine kusursuz bir tatil deneyimi yaşatmaya odaklanıyor. Turizmin sürdürülebilir kılınması amacı ile birçok uygulamayı işletmelerinde uygulayan Güral Premier Antalya Otelleri, çevrenin belirli standartlar çerçevesinde korunması kapsamında da ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu Hesaplaması, Yeşil Yıldız, Green Key ve Travelife Gold Award olarak çevre koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Beş Duyunuza da Hitap Eden Bir Tatil Deneyimi…

Uluslararası alanda ülkemizi turizm sektöründe en iyi şekilde temsil etmeye devam eden ve Türk Mimari tarzının estetik bir yansıması olan Güral Premier Belek ve Güral Premier Tekirova, mavi ve yeşilin huzurunu bir arada yaşamak isteyenler için de birebir. Kum ve çakıl karışımlı geniş plajı ile 200 bin m2 arazi üzerine kurulu bahçe içerisinde iki ve üç katlı birbirinden bağımsız binalardan oluşan ve toplam 22 bin m2 alana kurulu dev bir aquaparka sahip olan Güral Premier Tekirova, beş duyunuza hitap ediyor.

Göz kamaştırıcı manzarasıyla yoğun temponuzdan sıyrılıp aradığınız sakinliği bulabileceğiniz ve baştan sona yenilenebileceğiniz Güral Premier Belek ise doğayla iç içe şehrin gürültüsünden uzak bir ambiyans sunuyor. Yatay bir yapılaşma tarzı benimsenerek 130 bin m²’lik ağaçlarla örülü bir alan üzerine inşa edilen otel, çevreci tatil anlayışına yeni bir soluk getiriyor.

Çocuklar İçin Tasarlanan Happyland…

Güral Premier’in farkını ortaya koyan yapılarından biri de çocuklar için eğlenceli bir dünya sunan Happyland. Özellikle 0-12 yaş arası bebek, çocuk ve gençler için tasarlanan özel bir aktivite-eğlence kompleksi olan Happyland, onlara unutamayacakları bir deneyim sunuyor. Happyland sayesinde tüm tatil boyunca çocuklar, güvenle eğlenirken ebeveynler de tasasız bir tatil yapma imkanı buluyor. Özel olarak oluşturulan “Happyland Çocuk Resepsiyonu”nda karşılanan miniklere tatil boyunca kullanabilecekleri bileklikler teslim ediliyor. Bu komplekste ayrıca bütün çocuklar için özel olarak dizayn edilmiş uyku odası gün içerisinde hizmet veriyor.

“Hizmet Kalitemizi Sürekli Geliştiriyoruz”

Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, bu yıl Türkiye ve Dünya’nın zorlu bir konjonktür içinde olduğunu, Türk turizminin bu koşullardan etkilenmemesi adına önlem almaya çalıştıklarını ve pandemi koşullarına titizlikle yaklaştıklarını belirterek tatil severleri ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Güral, “Antalya’nın en tercih edilen iki bölgesinde konumlandırdığımız otellerimiz ile yeni bir sezona daha giriş yaptık. Her iki otelimizde de misafirlerimizin beklentini karşılamak ve memnuniyetlerini en üst seviyeye taşımak için hizmet kalitemizi sürekli geliştiriyoruz. Tam donanımlı ekibimiz ile bu yazı unutulmaz anlara dönüştürmeye hazırız. Yerli – yabancı turistlerimizi ağırlamaktan büyük keyif duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Güral Premier hakkında:

2010 yılı sezonu ile sektöre merhaba diyen Güral Premier Tekirova, çam ormanları içinde doğa ile iç içe, Türk mimari tarzı esas alınarak, konfor standartları en yüksek düzeyde tutularak inşa edilmiştir. Kum ve çakıl karışımı geniş plajı ile 200 bin m2 arazi üzerine, bahçe içerisinde iki ve üç katlı birbirinden bağımsız binalardan oluşmaktadır. 2014 senesi itibariyle tamamen yenilenen Güral Premier Belek, doğayla iç içe şehrin gürültüsünden uzak yatay bir yapılaşma tarzı benimsenerek 130 bin m²’lik ağaçlarla örülü bir alan üzerine, geleneksel Türk mimarisi esas alınarak inşa edilmiştir.