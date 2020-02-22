Talep çok uçak yok 

Polonya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı son üç yılda 4 kat artarken, turizmciler havayolu ulaşımındaki yetersizlik nedeniyle kıyılarla sınırlı kalan talebi artırmak ve diğer bölgelere de yaymak için harekete geçti. Polonya’nın başkenti Varşova’da workshop düzenleyen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bu pazarı mercek altına aldı. TÜROB’un, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonu ve THY işbirliğinde ‘Endless Turkey’ temasıyla gerçekleştirdiği workshop sonrası hazırlanan raporda, Polonya pazarının 880 bin turiste ulaştığına, bu talepte ağırlığın kıyı bölgelerde olduğuna dikkat çekildi. Raporda görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Avrupa’da seyahat etme oranı en hızlı artan ülkeler arasında yer alan Polonya’nın Türkiye açısından da büyük bir turizm potansiyeli taşıdığını vurgulayarak, “Mevcut yolcu ve talep potansiyeline karşın, iki ülke arasında havayolu ile tarifeli seferlerle ulaşım sorunları sürüyor. Bu durum İstanbul başta olmak üzere potansiyelin değerlendirilememesine yol açıyor. ‘Turist var, uçak yok’ durumunu yaşıyoruz. Bu konuda çözümlerin ortaya konması Polonya’dan gelecek turist sayısını önemli oranda artıracaktır. Polonya en büyük turizm pazarlarımız arasına girebilir” dedi.

İstanbul’a sadece 60 bin Polonyalı geldi

Eresin, Varşova-İstanbul hattında charter uçuşlar yapılmasında herhangi bir engel olmadığını, Türk firmaların bu hatta charter seferler düzenlemesini umut ettiklerini dile getirdi. 2014 yılında 510 bin ile rekor kıran Polonyalı turist sayısının 2016’da keskin bir düşüş yaşadığını hatırlatan Eresin, pazarla ilgili şu bilgileri verdi: “2018’den itibaren pazar eski performansına ulaşmakla kalmadı daha da yükseldi. Ancak 880 bin turistin sadece 60 bini İstanbul’a geldi. Amacımız talebi artırarak diğer bölgelere de yaymak. Ekonomik uçuş seçeneklerinin artması durumunda talep artacak ve İstanbul, İzmir, Ankara, Kapadokya, Sapanca, Güneydoğu Anadolu gibi destinasyonlara da yayılacaktır. Çünkü bu talep var. Diğer turizm türlerinin de etkin tanıtılması gerekiyor. Kış turizmi, alışveriş turizmi ve spor turizmi öncelikli olarak ele alınmalı. 2017 yılında yurt dışına tatile çıkan Polonyalı turist sayısının 6 milyon olmuştu. Türkiye, Polonyalı turistlerin tercih sıralamasında 2017’de Yunanistan, Bulgaristan ve İspanya’dan sonra dördüncü sıradaydı. 2018 yılında Türkiye önemli bir sıçrama yaparak Yunanistan’dan sonra ikinci tercih oldu.”

TÜROB’dan çözüm önerileri

Eresin, ulaşım sıkıntısının aşılması için ise şu önerilerde bulundu: “Polonya’dan başta İspanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa olmak üzere birçok AB ülkesine Ryanair, Easyjet, Wizzair gibi ucuz maliyetli havayolu kuruluşları çok uygun fiyatlarla seferler düzenliyor. Bu durum, ulaşım maliyeti rakip destinasyonların çok üzerinde seyreden İstanbul’a talebi olumsuz etkiliyor. Ülkemiz adına düzenlenen tanıtım ve pazarlama faaliyetleri de pazarda beklenen ilgiyi karşılamıyor, katılımcılar ulaşım sorununu büyük bir engel olarak görüyor ve önyargıyla yaklaşıyor. Türkiye-Polonya arasında THY ve LOT tarafından sefer sayılarında artış sağlanması, THY’nin İstanbul Havalimanı’nda cazip olanaklar ve fiyatlarla sunduğu transit yolcu taşıma kapasitesi endişesiyle Polonya tarafından getirilen kısıtlamaların İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Dalaman ve İzmir noktalarına verilecek sefer izinleri ile aşılması mümkün görülüyor. İki ülkenin karşılıklı olarak özel sektör havayolu taşıma kuruluşlarına uçuş kısıtlamalarını kaldırması da Polonya’dan Türkiye, Türkiye’den ise Polonya varış noktalı uçak seferlerinin artış göstermesini sağlayacaktır.”

Son 3 yılın en hızlı turizm pazarlarından biri oldu