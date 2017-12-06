Tatil için indirim fırsatı

Turizm sektörünün nabzını tutan 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, erken rezervasyon indirim fırsatları, yurtiçi ve yurtdışı tatil destinasyonları tanıtımları ile seyahat tutkunlarının bu yılda buluşma noktası olacak.

Dünya ve ülke turizminin İzmir’deki buluşması 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, 36 farklı ülkeden 54 ilden 1284 firmanın katılımı ile Fuar İzmir’de 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen fuar, Partner İl Nevşehir ve Partner Ülke Ukrayna’nın geniş katılımları ile yarın kapılarını açıyor.

7 – 10 Aralık tarihleri arasında fuarizmir’de gerçekleşecek olan ve Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinin turizm zenginliklerini, yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentelere, satın alıcılara ve tatil planı yapmakta olan son tüketicilere göstermeyi hedefleyen Travel Turkey İzmir, fuarizmir”de gerçekleşecek görüşmelerle birlikte 2018 anlaşmalarında ilk imzaların atıldığı platform olacak.

Partner Ülke Ukrayna…

11. Travel Turkey İzmir’in partner ülkesi Ukrayna olarak belirlendi. Türkiye ile Ukrayna arasında pasaportsuz seyahat olanağının bulunması nedeniyle birliktelik ayrı bir önem kazandı. Turizm potansiyelinin artırılmasında Travel Turkey İzmir önemli bir rol oynayacak.

Ukrayna’dan Türkiye’ye 2014 yılında 657 bin, 2015 yılında ise 706 bin 551 kişi gelirken; 2016 yılında turist sayısı bir milyon 45 bin oldu. Travel Turkey İzmir Fuarı ile birlikte 2018 yılında turist sayısının daha da artması bekleniyor.

Ayrıca katılımcılar arasında yapılacak ikili görüşmelerle birlikte ticari anlaşmaların da geliştirilmesi hedefleniyor.

Partner il Nevşehir…

Travel Turkey İzmir’in Partner İli ise Nevşehir. Olağanüstü güzellikte tarihi ve doğal değerlere sahip olan Nevşehir, bölgesindeki otel ve acentaları, turizm alternatiflerini profesyonellere tanıtacak.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Troia’nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 20. yılı olması nedeniyle ilan edilen 2018 Troia Yılı, 7-10 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan ‘Travel Turkey İzmir’de yer alacak.

Dünyanın en önemli antik yerleşimlerinden biri olan antik Troia kenti, beş bin yıllık tarihi ile yalnız Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli turistik ve tarihi değerlerinin başında geliyor.

Erken Rezervasyon Kampanyası Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleşen “10.Erken Rezervasyon Kampanyası”nın 2018 lansmanı bu yılda fuar ile başlayacak. Bu yıl erken rezervasyon kampanyası fuarla start alacak ve 07 Aralık 2017 ile 30 Mayıs 2018 periyodunda gerçekleşecek. 10. Erken rezervasyon kampanyası basın toplantısı 07 Aralık 2017 saat 14:00te fuarizmir’de gerçekleşecek.



50’nin üzerinde Ülkeden alım heyeti fuarda ağırlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığında düzenlenen fuar, yeni ürün ve hizmetleri tanıtırken; yeni işbirliği anlaşmalarına da zemin oluşturacak. Her yıl gerçekleştirilen Alım Heyetleri Programı ile Travel Turkey İzmir, dünyanın dört bir yanından gelen turizm sektörü temsilcileri ve satın alma heyetlerini, katılımcı firmalar ile bu yıl da buluşturmaya devam edecek.

Türk Hava Yolları’nın desteği ile organize edilen Alım Heyeti Programı çerçevesinde getirilen yurtdışı satın alıcılar ile katılımcıların önemli iş görüşmelerine imza atması bekleniyor.

10. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi’nde 52 ülkeden 179 yabancı, 518 yerli satın alıcı katılımcı firmalar ile fuar boyunca 7.160 B2B görüşme yapmıştı.

Ulaşım özel bölümü fuarda ilgi odağı olacak

Fuar kapsamında; fuarizmir’in B holünde gerçekleşecek olan Turizm Ulaşım Özel Bölümü’nde, Güleryüz, Otokar, Volkswagen gibi çok sayıda firma, turizm taşımacılığına yönelik en çok ilgi çeken ve çıkaracağı yeni modellerini sergileyecek.

Ulaşım Özel Bölümü’nde amaç, turizm sektöründe turizm taşımacılığını sağlayan firmaların başta belediyeler, ticaret odaları gibi çeşitli kamu kurumları, tur operatörleri, acenta sahipleri ve otel yetkilileri ile bir araya gelmesi, yapılacak anlaşmalarla ticaret hacminin büyümesi ve turizm sektörüne katkı sağlanması.

3.uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi

3. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi Travel Turkey İzmir ile eş zamanda, 7-9 Aralık 2017 tarihleri arasında fuarizmir’de düzenleniyor.

İZFAŞ, TÜRSAB ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından dünyanın önde gelen gastronomi ve turizm uzmanları ile eğitimcileri bir araya getirecek olan Uluslararası Kongre, Ege kültürünün gastronomi ile ilişkisini ve bu ilişkinin bölge turizminin kalkınmasına etkisini tartışmayı amaçlıyor.

Çeşitli kültürlerin yeme içme alışkanlıklarını, gastronomi geleneklerinin yerel ve bölgesel turizme etkisinin işleneceği Gastronomi Turizm Kongresi, bilimsel programı yanı sıra sosyal programıyla da ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.



