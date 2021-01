Tatil kayak merkezlerine yaradı İstanbul Kartepe’ye kaydı

Online eğitim nedeniyle evlerine kapanan çocuklar aileleri ile birlikte yarıyıl yani sömestr tatili ile birlikte nefes almak için kayak merkezlerine akın etti. Çocukların yanlarında ebeveynleri ile seyahat edebildiği, kayak pistlerinin de hafta sonu kısıtlamalarında otelde kalanların kullanımına açık şekilde hizmet vermesi ilgiyi daha da artırdı.

Tatil ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Türkiye’nin en yaygın otel zinciri The Green Park Oteller Gurubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Üstündağ, “biz hiç otellerimizi kapatmadık. Bütün otellerimizi hizmette tutmaya çalıştık. Bu yüzden misafirlerimizle aramızda duygusal bir bağ da oluştu. Artık bizi evleri gibi görüyorlar. Bu yüzden kış otelimiz The Green Park Kartepe özellikle İstanbul’dan gelen misafirlerimizin ilgisini çekiyor” diye konuştu.

İşte Sömestr’de gidelecek tatil yerleri

Kartepe kayak merkezi

Son dönemde İstanbul’a en yakın kayak merkezi olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Yaklaşık bir metreye yakın kar olduğu söyleniyor. Özellikle Kartepe’den adını alan ve önemli toplantılara ve ekonomi zirvelerine sahipliği yapan The Green Park Kartepe Resort sosyal mesafeye uygun hizmeti ile öne çıkıyor. Çocuklar için özel eğlence merkezleri kuran Kartepe Resort, hafta içinde herkes hafta sonu ise sadece misafirlerine hizmet veriyor. The Green Park Kartepe Resort ait tam 17 pist bulunuyor. Ve Türkiye'nin en büyük kış turizm oteilleri arasında yer alan he Green Park Kartepe Resort'te kayak eğetemleri de veriliyor.

Gölde yürüyüş, kayak ve ata binmek için ideal: Abant

Kış fotoğraflarının en güzel adresi Abant, çevresinde gezilecek yerleriyle de favorilerden. Gölcük, göl etrafında yürüyüş ve mini bir piknik yapmak için ideal. Abant çevresinde turlamak, ata binmek, çocuklar için çok iyi bir aktivite. Pamukkale’ye benzerliğiyle dikkat çeken Akkayalar da hem çocukları hem de ebeveynleri şaşırtacak güzelliğe sahip. Abant Kartalkaya ise otel seçenekleri açısından oldukça zengin. Kayak yapmak isteyenler için Kartalkaya’da hem çocuklara hem de yeni başlayanlara uygun baby pistler de var. Üstelik artık hafta sonları sokağa çıkma yasaklarında da otel misafirleri, kayak pistlerinden faydalanabiliyor.

Ayder Yaylası’nı bir de kışın görün!

Yaylalara yazın gidilir diye düşünmeyin, buraları bir de kışın görün. Beyaz örtüyle giyinmiş ağaçlar, onlara yüksekten bakmanın dayanılmaz huzuru ve mutluluğu ruhunuza da iyi gelecek. Aylardır online eğitimle bunalmış çocukları şenlendirecek böyle bir yayla tatili iyi bir seçenek olabilir. Hem de açık havada ve oksijeni bol bir yerde. Rize’nin Ayder Yaylası kış aylarının en popüler yaylalarından. Ayrıca yakın bölgelerdeki diğer yaylaları da deneyimleyebilirsiniz.

Sapanca bu mevsimde daha da keyifli

Sapanca son yıllarda sayıları iyice artan dağ evleri, bungalov tarzı konaklama yapabileceğiniz yerleri, hatta çocuklara özel kamplar sayesinde kısa süreli aktiviteli tatil yapmak isteyenlerin gözde yeri. Sapanca’nın her mevsimi ayrı güzel ancak bu mevsimde kar yağışı, burayı daha da keyifli hale getirdi. İsteyenler Kartepe’de kayak keyfi de yapabilir.

İstanbul’da da doğanın keyfini çıkarmak mümkün

Sömestr tatilinde İstanbul’da kalacak olanlar çocuklarıyla ne yapacaklarını kara kara düşünüyor mu? Maalesef pandemi nedeniyle müze, oyun alanı türü yerler kapalı. Öyleyse açık hava etkinlikleri yapmaktan başka çare kalmıyor. İstanbul Kemerburgaz’da açılan Kent Orman iyi bir seçenek. Açık havada ayaküstü evden hazırladığınız bir şeyleri yiyip, gezi alanında dolaşarak gözetleme kulesinden muhteşem manzarayı izleyebilirsiniz. Belgrad Ormanı, Şile, Caddebostan sahili, Yeşilköy sahili gibi bölgelerde gezinti de keyifli seçenekler arasında. Bisiklet, kaykay aylardır eve kapanan çocuklara iyi gelecektir. Ayrıca İstanbul’a yakın Darıca sahilinde açılan Hobbit Evleri’ni de ziyaret etmeyi de unutmayın.

Bulutlar kadar beyaz Pamukkale

Beyaz örtüsüyle bulutu andıran görüntüsü, Pamukkale’yi özellikle çocuklar için son derece heyecanlı kılıyor. Sadece onları mı, bizi de başka alemlere götürüyor bu masalsı diyar. Pamukkale’nin muhteşem atmosferinde birkaç günlük kısa süreli bir tatile çıkabilir, gitmişken Hierapolis Antik kenti hatta tarihi dokumalarıyla ünlü Buldan’ı da gezebilirsiniz.

Uludağ’da hafta sonu da kayak yapmak mümkün

Sömestr tatilinin en ünlü rotası Uludağ, bu yıl da özellikle kayak severlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelecek. Geçtiğimiz hafta alınan ‘Hafta sonları kayak yapılabilir’ kararı, kayak tatilcilerinin yüzünü güldürdü. Çocuklara kayak dersi aldırabilir, temiz dağ havasında açık havada güzel bir tatil yapabilirsiniz.

Kapadokya’ya mistik bir yolculuk

Çocuklarla beraber mistik bir yolculuğa hazır mısınız? Kapadokya kışın muhteşem doğal güzelliğine, kar yağışının beyazlığını da ekleyince şahane bir yere dönüşüyor. Bu bölgenin tarihi mekanlarında yolculuk yapmak çocukların kültürel zenginliklerini geliştirmek adına öğretici olduğu kadar eğlenceli de olabilir. İsteyenler Erciyes’e kayak yapmaya da gidebilir.