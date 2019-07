Tatilciler Kurban Bayramında yurt dışına gidiyor

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şu an ki verilere göre, yurt içi sahil otellerinde geçen yıla göre yüzde 10 talep düşüşü yaşanırken, yurt dışı seyahatler ve yurt içi kültür turlarındaki talep şimdiden geçen yıla göre yüzde 30 civarında arttı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala, bayramını evde geçireceklerin yanı sıra, tatil planı yapan tüketicilerin de tercihleri şekillenmeye başladı. Yurt içi seyahatlerdeki fiyat politikaları, bazı tatilcileri yurt dışı seyahatlere yönlendirirken, kültür turları ve yurt dışı seyahat planı yapan tatilci sayısı geçen seneye göre yükselişe geçti.

Bayram tatiline yönelik talebe ilişkin AA muhabirine bilgi veren Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, genel pazar sonuçları henüz oluşmasa da Tatilsepeti verilerine göre geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 10 kadar bir düşüş yaşandığını aktardı.

Bu düşüşte, geçen seneye göre bu yıl bayram tatili süresinin henüz beş gün ile sınırlı olmasının ve fiyatların bayram tatili günlerinde normalden en az yüzde 10-15 daha pahalı olmasının etkili olduğunu dile getiren Küçükyılmaz, tatilin 9 güne uzatılması beklediklerini de söyledi.

Küçükyılmaz, bu analizin yurt içi sahil otelleri için geçerli olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yurt dışı seyahatlerinde ve yurt içi kültür turlarında geçen yıla göre yüzde 30 civarında bir artıştan söz edebiliriz. Bu yıl genel olarak geçen yıla göre fiyatlarda önemli artışlar oldu. Ancak son dakika kampanyaları ile hala uygun bütçeli tesisler bulabilmek mümkün. Yurt içi seyahatlerindeki fiyat politikalarının, bir kısım tatilciyi yurt dışı seyahatlere yönlendirdiğini görebiliyoruz. Bayramda tatilcilere, arefe ya da bayramın birinci gününü tatil başlangıcı olarak planlamak yerine bayramdan en az iki gün önce tatillerine başlamalarını tavsiye ediyoruz.

Bu sayede hem daha uygun fiyatlar bulabilirler, hem de yorucu bayram yoğunluğu trafiğine girmemiş olurlar. Geçtiğimiz yıla göre bu bayramda tatilcilerin tatil süreleri kısaldı. Geçen yıl ortalama 5,2 gün iken şu anda 4,1 gün ortalama ile rezervasyonlar geliyor. Bu bayramda yine en çok rezervasyon talebini Antalya ve Bodrum bölgesine alıyoruz. Kuşadası, Marmaris ve Çeşme bu bölgeleri takip ediyor."



- "Hala her şey dahil oteller müşteriler tarafından tercih ediliyor"



Şu anda otellerde hala rezervasyon imkanı bulunduğunu aktaran Küçükyılmaz, temmuzun son haftası itibarıyla otellerin yüzde 80-90 doluluğa ulaşmasını beklediklerini söyledi. Küçükyılmaz, bayram gibi özel dönemlerde tatilcilerin erken rezervasyonla uygun fiyat yakalayabileceğine işaret etti.

Koray Küçükyılmaz, en fazla tercih edilen tatil konseptine ilişkin olarak da, "Sahil otellerinde artan fiyatlar talebi biraz düşürse de hala her şey dahil oteller müşteriler tarafından tercih ediliyor. Bu bayram yurt dışı turlarda daha çok 5-7 günlük Balkan-Orta Avrupa-İtalya-Yunan Adaları ve Bangkok Phuket gibi kombine turlar tercih ediliyor. Kültür turlarında ise Ege-Akdeniz turları Likya-Pamfilya, Assos- Bozcaada turları ve Karadeniz turları en popüler turlar." bilgisini verdi.