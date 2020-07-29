Tatilsepeti’nden Kurban Bayramı rotası



Ramazan Bayramı, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin gölgesinde geçse de, Kurban Bayramında tatile çıkmak isteyenlerin en büyük önceliği hijyen. Türkiye’nin önde gelen turizm portalı Tatilsepeti, bayram tatilinde güvenle konaklamak isteyen misafirleri için https://www.tatilsepeti.com/saglikli-turizm-sertifikali-oteller ve https://www.tatilsepeti.com/koronavirus-onlemi-olan-oteller linkinde yer alan otelleri sıralıyor.

Birbirinden özel seçenekleri ile Kurban Bayramı tatilinizi keyifli, heyecanlı ve bol aktivite ile geçirebilmeniz adına alternatif önerileri bulunan Tatilsepeti, https://www.tatilsepeti.com/kurban-bayrami-otelleri linkinde, mavi ile yeşilin birleştiği eşsiz konumlardan tatil önerileri sunuyor.



Her şey dahil konsept tercih ediliyor

Bodrum, Kuşadası, Çeşme, Marmaris, Fethiye, Alanya, Kemer, Belek ve Side en çok tercih edilen bayram destinasyonları olarak sıralanırken, denize sıfır konumlu, her şey dahil konseptli tatil köyü ve resort oteller de en çok tercih edilen seçenekler olarak yer alıyor.

Tatilsepeti’nden “Varınca Para” kampanyası



Tatil tercihlerinde misafirlerine ödeme kolaylığı sunan Tatilsepeti, “Varınca Para” kampanyasıyla 18 aya varan taksit imkanı sağlayarak misafirlerine, ödemeleri de tatille beraber başlatma seçeneği sunuyor.

Yalnızca online yapılan rezervasyonlarda geçerli Varınca Para kampanyası, sadece kredi kartı ile yapılan rezervasyonlarda geçerli olup rezervasyonlarınız ile alakalı tüm ödeme süreçleri Tatilsepeti tarafından gerçekleştirilir. Kart bilgilerinin rezervasyon esnasında yalnızca Masterpass aracılığıyla doğrulama yapmak adına gerekliği olduğu kampanyada, tahsilat otele giriş gününde otomatik olarak yapılacaktır. Kampanya hakkında detaylı bilgiye https://www.tatilsepeti.com/kampanya/varinca-para#campaignConditions linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Misafirlerinin gönül rahatlığı ile tatil planı yapması için özenle çalışan Tatilsepeti ailesi, kötü günleri geride bırakarak tüm misafirlerini sağlıkla, unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyor.

tatilsepeti.com hakkında:



Temelleri 2002 yılında atılan tatilsepeti.com, 2004 yılından bu yana yüz binlerce kişiye tatil servisi sunan bir turizm portalıdır. Yıllık 25 milyonu tekil olmakla beraber toplamda 63 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin önde gelen turizm portallarından biridir. Yurt içi online satışta sektörün öncülerinden olan tatilsepeti.com, 2009 yılında dünyanın en büyük otel tedarikçilerinden Expedia ile anlaşma yaparak yurt dışı tatil satışına da başlamıştır. Turizm gibi rekabetin yoğun olduğu bir sektörde yakaladığı başarıyla dikkat çekmeyi başaran tatilsepeti.com, 2013 yılı Mayıs ayında, Londra merkezli yatırım fonu Bancroft Private Equity’den yatırım alarak büyümesini daha da hızlandırmıştır.

tatilsepeti.com; en geniş ürün seçeneği, en doğru bilgi, en uygun ödeme koşulları ve müşteri odaklı satış öncesi - sonrası hizmetleriyle misafirlerine bir tatil sitesinden beklediklerinin de ötesinde, bir tatil alışverişi deneyimi sunma misyonuyla hareket etmektedir. Türkiye’nin en saygın tur operatörleri, 4.500’den fazla yurt içi, 350 binden fazla yurt dışı oteli, yılda 7.000’in üzerinde yurt içi - yurt dışı turu, uçak bileti ve araç kiralama hizmetlerini, tatilsepeti.com çatısı altında sunmaktadır.

İnsanların tatil ve seyahat ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayarak onlara en kaliteli hizmeti sunmayı hedefleyen tatilsepeti.com, tatil denildiğinde ilk akla gelen internet turizm markası olarak kendini konumlandırmaktadır. tatilsepeti.com’un deneyimli danışmanlardan oluşan 200 kişilik çağrı merkezi, bu vizyonu gerçekleştirmede çok önemli bir role sahiptir.

tatilsepeti.com ve sunduğu hizmetler hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.tatilsepeti.com adresinden ya da 444 44 20 numaralı telefondan ulaşılabilir.