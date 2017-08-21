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Tekirdağ turizm kenti oluyor

- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak: - "Şarköy'de 32 bin olan nüfus yazın 200-250 bine kadar çıkıyor"

Tekirdağ turizm kenti oluyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kentin mavi bayrakplajlarında yoğunluk yaşandığını belirterek, "Şarköy'de 32 bin olan nüfus yazın 200-250 bine çıkıyor." dedi.
Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ı 2014 yılında "büyükşehir" olmasından sonra çevre düzenlemesini yapıp, alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayıp yaşanabilir bir kent haline getirdiklerini söyledi.
Albayrak, Tekirdağ'ın tertemiz bir denize sahip olduğunu ve mavi bayraklı plajlarının sayısının 4'e yükseldiğini ifade etti.
Plajlarda doluluk oranlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti:
"Şarköy, Mürefte, Yeniçiftlik, Marmaraereğlisi gibi sahil kesimleri oldukça hareketli durumda. Şehir dışından gelmek isteyenleri Tekirdağ'a bekliyoruz. Güzel vakit geçireceklerine inanıyorum. Son dönemde plajlara olan ilgi artmış durumda. Örneğin Şarköy'de 32 bin olan nüfus yazın 200-250 bine kadar çıkıyor. Buraya gelen turistler memnun."
Albayrak ayrıca Tekirdağ'ın turizm potansiyelini yükseltecek çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

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