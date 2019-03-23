Termal turizmde hedef Rusya

Yılık, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin termal sağlık turizmini tanıtmaya yönelik gerçekleştirdikleri organizasyonlarla Rusya'da önemli bir farkındalık yarattıklarını belirtti.



Rusların ülkeyi sadece deniz, kum ve güneş turizmi olarak bildiklerine işaret eden Yılık, Türkiye'nin sağlık turizmi, şifalı suları, kaliteli tesisleri ve rehabilitasyon merkezlerini Rusya'da tanıtmaya yönelik yoğun çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.



Yılık, gerçekleştirdikleri organizasyon ve faaliyetlerle Rusya'dan büyük ölçekte olumlu geri dönüşler aldıklarına dikkati çekerek, "2020 hedefimiz, rehabilitasyon ve termal turizmde kademeli olarak Rusya’dan ülkemize ortalama 100 bin Rus vatandaşı getirmek ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak. Bu hedef doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Yılık, sağlık turizmi için ülkeye gelen turistlerin ortalama kişi başı 2-3 bin dolar bıraktığını aktardı.