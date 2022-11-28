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TGA’da TÜRSAB’ı Mete Vardar temsil edecek

TÜRSAB genel kurulu sona erdi. Firuz Bağlıkaya’nın liderliğindeki mavi listenin en yüksek oyu alarak yeniden seçildiği genel kurulda, Mete Vardar, Emin Çakmak ve Nezih Hacıalioğlu da TÜRSAB’ın TGA temsilciği için yarıştı.

TGA’da TÜRSAB’ı Mete Vardar temsil edecek

Açıklanan sonuçlara göre TGA’da TÜRSAB’ı Mete Vardar temsil edecek. Vardar’ın oyların yüzde 50’den fazlasını aldığı, kalan kısmının ise Çakmak ile Hacıalioğlu tarafından paylaşıldığı öğrenildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Mete Vardar oyların 1756’sını alırken, Nezih Hacıalioğlu 995, Emin Çakmak ise 742 oyda kaldı. Vardar, diğer iki adayın toıplamından daha fazla oy almayı başardı.
Kısa bir konuşma yapan Mete Vardar, “Ben, ailem ve çalışma arkadaşlarım için çok önemli bir gün. Nezih arkadaşıma ve Emin arkadaşıma teşekkür ederim. Kardeşim Mert Vardar’a ve bize bugünleri sağladığı için babam Sinan Vardar’a teşekkür ederim. Firuz başkan ile birlikte seyahat acentelerinin özgüvenini ve itiabrını artırmak için çalışacağız. Hepinize teşekkür ederim.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TURSAB. Firuz BağlıkayaMete VardarEmin ÇakmakNezih HacıalioğluTGA Temsilciği
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