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The Marmara Bodrum’da Üst Düzey Değişiklik

Özgün ve seçkin hizmet anlayışıyla dikkat çeken The Marmara Bodrum’da yönetim değişikliği gerçekleşti. 26 yıldır turizm sektöründe çeşitli pozisyonlarda görev almış olan Volkan Öksüz, The Marmara Bodrum’un yeni genel müdürü oldu. 

The Marmara Bodrum’da Üst Düzey Değişiklik

The Marmara Bodrum’un yeni genel müdürü Volkan Öksüz, Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, sektöre ilk olarak 1996 yılında İstanbul’da başladı. Daha sonra uluslararası Lüks otel zincirlerinin Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri kollarında görev aldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Bu yıllarda Çeşme, Belek ve Kuşadası’nda çalıştı. 

Son olarak The Marmara Group bünyesinde The Marmara Pera ve The Marmara Residences grup müdürü olarak görev alan Öksüz, yıllara dayanan tecrübe ve bilgisini The Marmara Bodrum’da aktarmaya devam edecek. 

The Marmara Bodrum Hakkında: 
Kent içindeki konumu, Ege Denizi ve Bodrum Kalesi ile bütünleşen peyzajı ile öne çıkan The Marmara Bodrum Oteli’nin çevre düzeni ve mimari tasarım projesi Mimar Ersen Gürsel imzasını taşıyor. Karakterli parçalar ve renklerin dengeli şekilde bir araya getirilmesiyle dekore edilen iç mekân tasarımı ise Fransız mimar Christian Allart’e ait. 

Eşsiz manzarası, titizlikle tasarlanmış iç ve dış dekorasyonu ve lezzetli yemekleri ile bir tatilden çok daha fazlasını vadeden The Marmara Bodrum; şehir merkezine yakınlığı ile de misafirlerine büyük bir ulaşım kolaylığı sağlıyor. İç mimarisi ve tasarımıyla Bodrum'un doğal güzelliği ve tarihi dokusuna uyum sağlayan otel, odalarının ferahlığı ile misafirlerinin dinlenme kalitesini arttırıyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
The Marmara BodrumVolkan Öksüz
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