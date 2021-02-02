TU-AR kültür turizmi ve Bayburt’u konuştu

Melek Çubuk yazıyor... Gittiğimiz her köyde farklı bir ağız, farklı yemekler ve farklı kıyafetler görmek çok sıradandır. Hikayelerle doludur bizim kültürümüz. Her ağacın, taşın, yemeğin bir hikayesi vardır. Dolu dolu bir kültür beşiğidir ülkemiz.

Doğa Ana da torpil yapmıştır bize. Kapadokya, Pamukkale, denizler, dağlar, nehirler, kanyonlar… Memleketin her yerinde ayrı bir harika.

Bu kadar zenginliğin bir arada olduğu topraklarda en büyük sanayilerden birisinin bacasız sanayi turizm olması da çok doğaldır. Ülkemiz kültür turizmi için bir cennettir. En kadim medeniyetlerin yaşadığı, Nuh’un gemisinin, Meryem Ana’nın evinin bulunduğu topraklardır.

Yine bulunduğumuz coğrafya nedeni ile yaşadığımız terör ve sınır komşularımızdaki savaşlar turizmi kimi zaman engellese de, her seferinde tekrar başlamıştır.

Yabancı turistler için İstanbul, Kapadokya ve Ege Bölgesi gözdeyken yerli turistler için her geçen gün yeni yeni kültür turizmi destinasyonları eklenmektedir. Hatay, Antep, Mardin, Karadeniz, Edirne, Eskişehir, Kars yerli turisti çeken kültür turizmi şehirleridir. Aslında her şehrimiz birer marka olabilecek kadar zengindir. Kastamonu, Amasya, Elazığ, Erzurum, Isparta ise markalaşma çalışmalarını başarı ile ilerleten diğer şehirlerimizden bazılarıdır.

Her şehir markalaşmalı, yerli ve yabancı turistlere kendisini tanıtmalıdır. Seyahat acenteleri, Turizm Bakanlığı, Tursab, rehberler ve yerel yönetimler tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmalı ve kültürel bir hazine olan ülkemizin her karışı turizmden payını almalıdır.

Şehirlerin ileri gelenleri de sosyo-kültürel ve sosyo–ekonomik yapıyı ileriye taşımak için ellerini taşın altına koymalıdır. Bunun en güzel örneklerinden birisini Bayburt’ta görüyoruz. Turizm Araştırma ve Geliştirme

Platformu olarak geçen hafta bir toplantı yaptık. Sayın Kenan Yavuz ve ailesinin yaptıklarını büyük bir heyecan ve gururla dinledik. Uzun bir profesyonel iş hayatından sonra Kenan Bey’in Bayburt’a yatırım yapmış ve kültürünü tanıtmak üzere Kenan Yavuz Etnografya Müzesini kurmuştur. Orijinal Bayburt mimarisi ile Loru Han’ı da çok özel bir konaklama tesisi olarak inşa etmiştir.

Toplantıda iki vadinin arası anlamına gelen ve köyünün de adı olan Loru’yu anlatırken Kenan Bey’in heyecanı gözlerinden okunuyordu. Kapalı ve açık sergi alanları, Köy meydanı, su değirmeni, kütüphane, aşhane, çarşı, tandırlık, konak, seyir terası gibi bölümleri olan müze kültür turizmin yeni gözdelerinden olacak gibi duruyor.

Kültür hazinelerimize yatırım yapılması, tanıtılması ve korunarak değere dönüştürülmesi için herkes elinden geleni yapmalıdır. Dünya turizminde hak ettiği yeri alamayan ülkemizin doğru yatırımlar ve tanıtımlarla en üst sıralarda olması için çok sebebi bulunmaktadır.

Sayın Kenan Yavuz gibi elimizi taşın altına koymalı, kültür hikayelerimizi yazmalı ve ülkemizi hak ettiği yere taşımak için birlik içinde çalışmalıyız.

Biz de turizme gönlünü vermiş insanlar olarak sadece paket tur oluşturup satmamalı, kültür turizmi ve markalaşmak için projeler hazırlamalı, Sayın Kenan Yavuz gibi girişimcilere destek vermeliyiz.

Tarihimiz, kültürümüz, geleneğimiz ve göreneğimiz daha fazla ilgi gösterilmesi gereken en büyük zenginliklerimizdir.

Kıymetini bilmek ve yeni projelerle kültür turizmini ilerilere taşımak üzere…