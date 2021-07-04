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TU – AR sizi SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ZİRVESİ’ne davet ediyor

Türkiye’de ilk defa izi SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM bütün yönleri ile ZİRVE şeklinde masaya yatırılıyor. TU – AR’ın düzenlediği toplantıya katılmak için https://www.tuar.live kayıt olmak yeterli olacak….

TU – AR sizi SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ZİRVESİ’ne davet ediyor
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Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) bünyesinde turizmde yeni fikirler oluşturmak üzere bir araya gelen isimlerin oluşturduğu bir sivil girişim olan Turizm Araştırma ve Geliştirme Platformu’nun (TU – AR) önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

7 Temmuz Çarşamba ve 8 Temmuz Perşembe tüm gün sürecek etkinliklerin online yapılacağını belirten TU – AR Genel Koordinatörü Mulek Çubuk’un “Biz turizmin iyi geleceğinin farkındayız ve Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilir Yaşam dedeğimizi Zirve’ye herkesi bekliyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Çubuk Turizm, doğa, kültürel miras ve toplum kültüründen beslenerek bunları ekonomik faydaya dönüştüren ve  elli dört ayrı iş kolunu besleyen bir sektör olarak hem dünyanın hem de kendi geleceğini korumak için sürdürülebilir olmak zorundadır. Doğası, kültürü, hikayeleri ve çeşitliliği ile çok değerli olan ülkemizde ancak sürdürülebilir  turizm ile doğayı ve kültürel mirasımızı koruyarak topluma ve ekonomiye katkı sağlayabilir,  sürdürülebilir kalkınma gerçekleştirebiliriz.”

TU-AR 1.Sürdürülebilir Turizm Zirvesi'nde çok sayıda başlık bulunduğunu belirten Melek Çubuk, “Sektörün en önemli isimleri katılıyor etkinliğimize Mesela ilk oturumda  Dr. Tamer Atabarut (BUYEM ve SDSN Türkiye Direktörü),  Randy Durband (Global SustainableTourism Council (GSTC) – CEO), Aslı Çakın Dağlı  (UNDP Kapsayıcı Sürdürülebilir Büyüme Portföyü'nde Proje Yöneticisi) ve  Mert Vardar (Jolly Tur CEO) konuşmacı olarak yer alacak. Diğer oturumlarda da çok önemli isimler yer alacak. Herkesin katılımını soruları ile olayı derinleştirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Bu arada Zirve’ye katılmak için https://www.tuar.live kayıt olmak yeterli olacak….

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Anahtar Kelimeler:
TU – ARSÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ZİRVESİTurizmMelek çubuk
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